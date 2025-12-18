Nghệ An: Phát hiện hai cha con t.ử v.o.n.g bất thường tại nhà riêng

Sáng 18/12, chính quyền xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con tử vong tại nhà riêng.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc tại căn nhà nơi phát hiện sự việc

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 17/12, người dân xóm Trung Thịnh, xã Hưng Nguyên bàng hoàng phát hiện hai cha con (chưa rõ danh tính) tử vong bất thường tại nhà riêng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Hiện, nguyên nhân hai cha con tử vong đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

