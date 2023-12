Nam thanh niên lái ô tô húc văng 2 cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Camera ghi lại lúc tài xế húc văng 2 cán bộ cảnh sát giao thông - Ảnh: Người dân cung cấp

Sự việc xảy ra vào tối 15-12 tại tuyến đường Khánh Hòa, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Lúc này, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thị xã Duy Tiên đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Cục Cảnh sát giao thông cho hay vào thời điểm trên, cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe ô tô Honda HR-V. Tuy nhiên tài xế điều khiển ô tô này không tuân thủ mà tăng ga, húc văng hai cán bộ cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy.

Trích xuất camera ô tô húc văng 2 cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ phương tiện là anh P.V.H. (sinh năm 1981, ở Phú Xuyên, Hà Nội). Tuy nhiên, thời điểm này anh H. không cầm lái chiếc xe, mà tài xế liên quan sự việc là P.Đ.H. (sinh năm 2003, con trai chủ xe).

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay Công an thị xã Duy Tiên đã vận động gia đình đưa tài xế sinh năm 2003 về trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế P.Đ.H. khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân. Lực lượng chức năng hiện đã lấy xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể tài xế.

"Sự việc khiến một cảnh sát bị sây sát chân, tay đang theo dõi tại Bệnh viện Hà Nam", đại diện Cục Cảnh sát giao thông nói và cho hay cán bộ bị thương không nguy hiểm tới tính mạng.

Tác giả: Hồng Quang



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ