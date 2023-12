Tạm đình chỉ công tác CSGT dùng chân đạp xe máy của thanh niên

Your browser does not support the video tag.

Clip: Một CSGT dùng chân đạp hai lần vào xe máy do thanh niên điều khiển.

Sáng 15-12, liên quan vụ clip CSGT dùng chân đạp xe máy của thanh niên, Phòng CSGT TP HCM (PC08) đã thông tin về vụ việc trên.

Hành động của CSGT gây nhiều ý kiến trái chiều.



Hơn 12 giờ trưa 5-12, Đội CSGT Bàn Cờ bố trí 1 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên một số tuyến đường.

Khi đến đoạn đường 3 tháng 2 - Sư Vạn Hạnh, CSGT phát hiện một số người dân điều khiển xe vi phạm luật giao thông lỗi "không đi bên phải theo chiều đi của mình", hướng về đường Lê Hồng Phong.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính một số trường hợp. Lúc này, Đại úy Dương H. phát hiện T.H (30 tuổi) chạy xe màu trắng có hành vi vi phạm "không đi bên phải theo chiều đi của mình" nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý.

H. cố tình không chấp hành hiệu lệnh dừng của CSGT mà tăng ga bỏ chạy, luồn lách qua nhiều phương tiện, hướng về đường Cao Thắng.

Đại úy Dương H. thấy người này có dấu hiệu tội phạm, cố tình tìm cách trốn chạy nên truy đuổi. Khi đến đoạn trước nhà hát Hòa Bình (đường 3 tháng 2, quận 10), Đại úy Dương H. đã áp sát và dùng chân đạp vào phương tiện để ép ngã đối tượng.

...

Nhưng H. vẫn cố tình tìm cách để trốn tránh nên lạc tay lái va vào 1 phương tiện khác (không gây thương tích cho người đó).

Lúc này, một CSGT Đội Bàn Cờ đến và cùng người dân ngăn chặn người vi phạm.

Sau đó, thấy H. không có dấu hiệu tội phạm nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: "Không đi bên phải theo chiều đi của mình, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe theo quy định". Đồng thời tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định.

PC08 nhận thấy hành vi dùng chân đạp vào phương tiện của Đại úy Dương H. là không đúng, gây phản cả và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

PC08 tạm đình chỉ công tác đối với Đại úy Dương H. để tiến hành xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 14-12, mạng xã hội lan truyền clip cảnh một CSGT hai lần dùng chân đạp vào xe máy do thanh niên điều khiển.

Theo clip, thanh niên chạy xe tay ga từ vỉa hè xuống đường. Lập tức, một CSGT đi xe đặc chủng đến, đạp vào phần đầu xe máy của thanh niên.

Thanh niên tiếp tục chạy thì CSGT tiếp tục dùng chân đạp, trúng tay thanh niên. Người này ngã xuống, đè xe máy của một người đi đường khác.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động