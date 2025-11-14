Nam sinh viên bươn chải kiếm tiền nuôi cha bệnh nặng

Là người đồng bào Cơ Tu (thuộc thôn A Liêng, xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng), tuổi thơ của Thìn đã sớm quen bữa ăn với rau rừng hơn là cá thịt. Nhà có ba anh em, cha mẹ Thìn sống bằng nghề nương rẫy.

Cuộc sống khó khăn hơn khi cha em - ông A Viết Đậu (46 tuổi) bị tai nạn dập phổi. Gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai mẹ Thìn. Năm 2024, bệnh của cha Thìn đã bước sang giai đoạn cuối. Mẹ phải ở lại bệnh viện chăm cha, đứa em gái út học lớp 5 gửi cho mấy dì. Thìn và người em trai kế phải tự xoay xở mọi thứ.

A Viết Thìn (trái) và cha

...

Em trai Thìn ở quê đi lái máy xúc thuê nhưng công việc thời vụ, lại ảnh hưởng mưa bão nên đồng lương bấp bênh. Thìn ở Huế vừa đi học vừa đi làm thêm, ai thuê gì làm nấy. Ban ngày Thìn chạy Grab, xúc cát, phụ quản lý sân banh, đi làm trọng tài thuê cho các đội bóng phủi. Đêm muộn, Thìn đi bốc hàng, bốc mía, sầu riêng…

Hiện tại, bệnh của cha em đã chuyển nặng, bệnh viện cho về nhà. Nhìn cha ho từng cơn khó nhọc, phải dùng khí dung để thở, anh em Thìn cảm thấy bế tắc. Ước mơ có cha trong ngày tốt nghiệp của Thìn liệu có thành hiện thực khi phía trước mọi thứ đang trống trải như chính căn nhà của gia đình em?

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-54.

Tác giả: Quỳnh Lâm

Nguồn tin: sggp.org.vn