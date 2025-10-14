Những món ăn sau đột quỵ của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn

Từ ngày 25/9, Huỳnh Anh Tuấn (57 tuổi) tái xuất trong vlog ẩm thực với món bánh chuối hấp, là video đánh dấu sự trở lại sau 3 tháng điều trị đột quỵ cả tim và não của nam diễn viên.

Dù tay phải chưa linh hoạt và khả năng nói còn hạn chế, anh vẫn kiên trì tự pha bột, nhồi nguyên liệu. Các khâu còn lại được quản lý Hoài Linh hỗ trợ để hoàn thiện món ăn.

Theo chia sẻ của Hoài Linh, dù ê-kíp khuyên nên nghỉ ngơi thêm, nam tài tử vẫn đề nghị sớm ghi hình vì "ở nhà buồn chán".

"Lúc trước tay anh liệt hẳn, giờ đã cầm nắm, xoay trở được. Nếu kiên trì tập luyện, có khi đến cuối năm anh còn bổ được củi", Hoài Linh nói vui.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn vào bếp thực hiện các thao tác nấu ăn đơn giản trong giai đoạn hồi phục sau đột quỵ. Ảnh: Cắt từ video.

Sau video mở màn, loạt món ăn "healthy" (lành mạnh) lần lượt ra đời trong chòi bếp của Huỳnh Anh Tuấn, gồm: bánh cuốn tôm, đậu hũ hấp trứng, bắp bò hấp bầu, há cảo tôm thịt. Mỗi món đều được điều chỉnh phù hợp với người vừa trải qua bạo bệnh, như giảm muối, ít dầu mỡ, ưu tiên hấp hoặc luộc thay vì chiên xào.

Ở món bánh cuốn tôm, Huỳnh Anh Tuấn chủ yếu đóng vai "đạo diễn", chỉ đạo quá trình nấu, nhưng vẫn cố gắng tự pha bột bằng tay phải.

Với đậu hũ hấp trứng, quản lý chọn nguyên liệu giàu đạm thực vật, ít béo, không cholesterol. Món ăn đi kèm là canh rong biển đậu hũ, vừa thanh đạm vừa dễ tiêu hóa.

Đến món bắp bò hấp bầu, Hoài Linh chỉ nêm gia vị chỉ gồm nước tương, sả băm, ít bột ngọt. Anh cho biết dù nam diễn viên sụt cân sau thời gian dài điều trị bệnh, tinh thần anh thư thả và tiến triển rõ rệt sau mỗi ngày tập vật lý trị liệu.

Với há cảo tôm thịt, Huỳnh Anh Tuấn gửi công thức, dặn quản lý dùng dầu ô liu và giảm gia vị. Khi món ăn bày ra, anh chỉ ăn vài miếng "cho vui" để cảm nhận thành quả của mình.

"Nhiều khán giả khuyên anh ăn chay, nhưng bác sĩ yêu cầu duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng. Anh Tuấn có thể ăn uống tự do nhưng trong khuôn khổ", quản lý chia sẻ.

Sau đột quỵ, nam diễn viên chuyển sang các món ăn thanh đạm, ít dầu mỡ, hạn chế gia vị. Ảnh: Cắt từ video.

Huỳnh Anh Tuấn từng rơi vào tình trạng nguy kịch cuối tháng 6 khi bất tỉnh trong nhà vệ sinh lúc ghi hình ở TP.HCM. Bác sĩ kết luận anh bị đột quỵ cả tim và não, nguy cơ tử vong 80%. Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, rồi tiếp tục phục hồi ở Cần Thơ, anh hiện đã có thể đi lại và giao tiếp bình thường.

Trở về nhà, anh nhiều lần bày tỏ mong muốn được quay lại căn bếp nhỏ, hi vọng nấu nướng giúp tinh thần phấn chấn hơn.

Trong các buổi ghi hình sau này, nam diễn viên chủ yếu "ngồi ghế đạo diễn", quan sát từng công đoạn và tranh thủ dùng tay phải tập tạ nhỏ để tăng sức cơ.

Hiện sức khỏe của Huỳnh Anh Tuấn dần ổn định. Anh nói chuyện rõ ràng hơn, tay phải cũng có lực và linh hoạt hơn trước. Tài tử giữ tinh thần lạc quan, dành thời gian tập luyện, nấu ăn và ghi hình đều đặn như một cách tự chữa lành.

Huỳnh Anh Tuấn nổi tiếng từ thập niên 1990 với vẻ lãng tử qua các phim Em và Michael, Biển động, Hương phù sa. Những năm gần đây, anh tập trung xây dựng kênh vlog nấu ăn, thu hút hàng triệu lượt xem với các món bình dân miền Tây.

Trước đây, kênh ẩm thực của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn thu hút hàng triệu lượt xem với các món bình dân miền Tây. Ảnh: Facebook nhân vật.

Tác giả: Châu Sa

Nguồn tin: znews.vn