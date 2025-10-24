Thời gian:
Hotline: 0945.795.560

Tin Hà Tĩnh

N.am sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh t.ử v.on.g bất thường khi đi câu cá

Trong lúc đi câu cá cùng bạn, em N.V.K. (SN 2009, Hà Tĩnh) bất ngờ ngã bất tỉnh, rồi tử vong trên đường đi cấp cứu.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 24/10, thông tin từ UBND xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam học sinh trên địa bàn.

Hiện trường nơi xay ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 13h20 ngày 24/10, em N.V.K. (SN 2009, trú thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) cùng bạn ra khu vực hồ nước ở đầu làng câu cá. Trong lúc vui chơi, em K. bất ngờ ngã bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa em K. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

  Từ khóa: câu cá , Hà Tĩnh , tử vong bất thường , nam sinh lớp 11

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP