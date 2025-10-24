N.am sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh t.ử v.on.g bất thường khi đi câu cá

Ngày 24/10, thông tin từ UBND xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam học sinh trên địa bàn.

Hiện trường nơi xay ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 13h20 ngày 24/10, em N.V.K. (SN 2009, trú thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) cùng bạn ra khu vực hồ nước ở đầu làng câu cá. Trong lúc vui chơi, em K. bất ngờ ngã bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa em K. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

