Thời gian:
Xã hội

Va chạm với xe tải trên đường tới trường, nam sinh lớp 6 tử vong

Điều khiển xe đạp trên đường đến trường học, nam sinh lớp 6 đã va chạm với xe tải, tử vong tại chỗ.

Ngày 24-9, Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 nam sinh lớp 6 tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong tại chỗ. Ảnh: T.T.


Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, 1 nam sinh lớp 6 Trường THCS Gia Thụy (Hà Nội) điều khiển xe đạp đi trên phố Gia Thụy, khi đi tới đoạn gần cổng Trường THCS Gia Thụy đã xảy ra va chạm với một ô tô tải. Vụ va chạm khiến nam sinh tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc. Thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội).

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

  Từ khóa: nam sinh lớp 6 , Va chạm với xe tải , tử vong

