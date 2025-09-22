Mộc Châu Milk lan tỏa yêu thương đến trẻ em vùng cao, nối dài hành trình vì cộng đồng

Với mong muốn góp phần mang đến hoạt động thật ý nghĩa cho các em, chương trình thiện nguyện do Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ em mồ côi huyện Yên Châu tổ chức đã trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương giữa cộng đồng và hơn một nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đồng hành cùng chương trình năm nay là Mộc Châu Milk – thương hiệu sữa mang đậm hơi thở của cao nguyên, cũng chính là doanh nghiệp lớn lên từ mảnh đất này.



Hành trình của Mộc Châu Milk trong hoạt động lần này được bắt đầu từ một tấm lòng và kết thúc bằng những nụ cười. Hơn 46.000 hộp sữa đã được trao tận tay các em nhỏ – không chỉ là món quà dinh dưỡng, mà còn là thông điệp về sự quan tâm, chăm sóc và sẻ chia.

Chị Phùng Thị Thu Trang – đại diện Mộc Châu Milk – chia sẻ đầy xúc động: “Chúng tôi tin rằng mỗi em nhỏ đều xứng đáng được chăm sóc, yêu thương và lớn lên khỏe mạnh. Mộc Châu Milk, một doanh nghiệp trưởng thành từ chính mảnh đất Sơn La, luôn coi việc đồng hành cùng cộng đồng là phần không thể thiếu trong hành trình phát triển bền vững của mình".

...



Trực tiếp tham gia vào hoạt động trao sữa, chị Trang cùng các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động trước ánh mắt rụt rè nhưng sáng lấp lánh của các em nhỏ. Có bé chưa từng được uống sữa hộp bao giờ, cẩn thận nâng niu từng giọt sữa như một món quà quý. Có bé bạo dạn hơn, mở nắp ngay tại chỗ và cười khúc khích, hạnh phúc trọn vẹn trong khoảnh khắc giản đơn ấy. Không khí buổi lễ như rộn ràng hơn nhờ sự lan tỏa của những hành động đầy ý nghĩa. Những tiết mục văn nghệ đơn sơ, những đôi mắt lấp lánh trên sân khấu nhỏ, và cả tiếng vỗ tay rộn ràng như xua tan đi phần nào nỗi mặc cảm, sự thiệt thòi mà các em phải mang từ quá sớm.



Sự kết nối giữa Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ em mồ côi huyện với Mộc Châu Milk – hai tổ chức cùng gắn bó sâu sắc với mảnh đất này – chính là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng, của tinh thần “người Sơn La vì Sơn La”.

Trong dòng chảy bận rộn của xã hội hiện đại, đôi khi một hành động nhỏ lại tạo nên giá trị lớn. Mỗi hộp sữa trao đi trong dịp 1/6 không chỉ mang lại lợi ích về thể chất, mà còn vun đắp tinh thần cho các em nhỏ – để các em cảm nhận được rằng mình không đơn độc, rằng bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều tấm lòng đang dõi theo, sẵn sàng đồng hành và nâng bước.

Tác giả: Phương Uyên

Nguồn tin: nhaquanly.vn