Mô hình trạm sạc tại bến xe mang đến nhiều lợi ích cho người dùng

Những năm gần đây, cùng với đà tăng trưởng mạnh của thị trường xe điện, nhu cầu hạ tầng sạc nhanh tại Hà Nội ngày càng tăng. Đi cùng với đó là sự xuất hiện của trạm sạc quy mô lớn tại bến xe, điểm trung chuyển...

Trạm sạc xe điện V-Green tại bến xe Giáp Bát luôn có lưu lượng xe sạc lớn.

Một điểm có lượng xe sạc rất cao là trạm sạc nhanh đặt tại bến xe Giáp Bát, vị trí cửa ngõ giao thông quan trọng phía nam thủ đô, với lưu lượng xe lưu thông lớn nhất nhì thành phố.

Trạm sạc được đặt tại cổng vào B2 (cổng sau) bến xe Giáp Bát, nằm ngay khu vực cửa ngõ ra vào, thuận tiện cho cả tài xế dịch vụ lẫn người dân di chuyển đường dài.

Các trụ sạc ở trạm này đều là trụ sạc nhanh công suất 120 kW, phù hợp cho nhiều loại xe VinFast.

Theo đó, khu vực này được đầu tư 40 cổng sạc đạt công suất 120 kW, cho phép sạc nhanh cùng lúc hàng chục xe. Mỗi trụ đều được trang bị hai cổng sạc tiêu chuẩn CCS2, hỗ trợ đầy đủ mẫu xe điện VinFast từ VF 3, VF 5, VF 6… cho đến mẫu SUV fullsize VF 9 hay các dòng xe dịch vụ Limo Green, Herio Green.

Điểm khác biệt của trạm Giáp Bát nằm ở vị trí chiến lược. Bến xe này mỗi ngày đón hàng nghìn lượt xe khách liên tỉnh, xe hợp đồng và taxi điện ra vào, tạo nên nhu cầu nạp năng lượng liên tục. Với quy mô lớn, trạm sạc trở thành điểm dừng chân lý tưởng để tài xế tranh thủ nghỉ ngơi và đảm bảo xe luôn sẵn sàng hoạt động. Khu vực sạc được quy hoạch tách biệt khỏi luồng ra vào chính của bến, rộng rãi, đủ chỗ cho hàng chục xe xếp hàng cùng lúc mà không gây ách tắc.

Theo chia sẻ từ nhiều tài xế xe điện, có thể sạc nhanh ngay trong bến xe giúp tiết kiệm thời gian, đồng nghĩa với việc tăng thêm vài lượt chuyến, cải thiện thu nhập rõ rệt.

Trạm sạc có khu vực mái che để tài xế nghỉ ngơi trong lúc chờ sạc.

Ngoài ra, trạm sạc V-Green tại bến xe Giáp Bát còn là nơi hiếm hoi có khu vực mái che cho chủ xe nghỉ ngơi trên địa bàn Hà Nội. Cách tổ chức hợp lý khiến trải nghiệm sử dụng dịch vụ tại trạm này được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Anh Quách Đình Dũng (tài xế chạy dịch vụ ở Hà Nội) là chủ xe thường xuyên ghé trạm sạc tại bến xe Giáp Bát.

"Tôi sử dụng xe điện được 1,5 năm. Ở trạm sạc này, cứ đến là được vào sạc luôn, rất thuận tiện với anh em tài xế. Ngoài ra, chất lượng trạm sạc xe điện bây giờ cũng rất tốt, cơ sở mặt bằng rộng rãi, thoải mái", anh chia sẻ.

Anh Quách Đình Dũng (Hà Nội) thường xuyên sạc xe tại bến xe Giáp Bát.

Với vị trí tại bến xe, trạm sạc này phục vụ nhiều khách hàng từ tỉnh khác.

"Chất lượng trụ sạc tốt, chỉ mất khoảng 30 phút để đầy 80% pin. Tôi thường xuyên chạy cao tốc Yên Bái - Hà Nội, thấy trạm sạc V-Green đều hoạt động ổn, không có vấn đề gì", anh Vũ Mạnh Hoàng (chủ xe VinFast tại Lào Cai) cho biết.

Ngoài trạm sạc tại bến xe Giáp Bát, theo tài xế dịch vụ, có rất nhiều trạm sạc nhanh quy mô lớn được triển khai trên địa bàn Hà Nội, góp thêm vào quy hoạch 150.000 cổng sạc của V-Green trên khắp cả nước.

Anh Đỗ Văn Hiếu (Hà Nội) cho rằng trạm sạc tiện lợi giúp nhiều người lựa chọn xe điện hơn.

"Hiện tại, các trạm sạc hầu hết đều dùng trụ sạc 120 kW, giúp thời gian sạc tiết kiệm một nửa so với trước, chỉ dao động 30-40 phút, rất tiện lợi cho anh em lái xe dịch vụ và khách hàng cá nhân. Tôi nghĩ rằng với mật độ trạm sạc phủ kín như hiện tại, cộng với giá xe điện hợp lý và được hỗ trợ nhiều chính sách giúp tối ưu chi phí vận hành, mọi người chắc chắn trong thời gian tới sẽ lựa chọn xe điện nhiều hơn", anh Đỗ Văn Hiếu, tài xế Xanh SM thường xuyên sử dụng trạm sạc tại bến xe Giáp Bát, chia sẻ.

Về lâu dài, việc bố trí trạm sạc nhanh tại bến xe cũng mở ra nhiều triển vọng. Đây là điểm tập trung giao thông, có lưu lượng phương tiện khổng lồ, phù hợp để triển khai hạ tầng quy mô lớn. Ở Hà Nội, bến xe như Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa… cũng bố trí mặt bằng, lắp đặt trạm sạc xe điện.

