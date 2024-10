Manh mối quan trọng về thi thể được tìm thấy tại quán karaoke An Phú

Trước đó, ngày 15-10, một Youtuber tên T. (30 tuổi, quê An Giang) trong lúc đến quán karaoke An Phú để quay clip thì phát hiện một bộ phận cơ thể người nên đã hoảng sợ bỏ về. Sau khi bình tĩnh, ông T. mới gọi điện trình báo cơ quan công an. Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện bộ phận cơ thể người gồm phần đầu và cánh tay rời nhau, nằm ở khu vực tầng trệt, cách cửa ra vào khoảng 20m, đang trong quá trình phân hủy nặng. Kể từ khi xảy ra vụ cháy khiến 32 người chết, quán karaoke An Phú đóng cửa, bỏ hoang đến nay.