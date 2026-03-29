Malaysia quyết định sốc, tuyển Việt Nam thêm cơ hội vô địch AFF Cup

HLV Malaysia dự kiến sử dụng đội hình trẻ ở AFF Cup 2026.

Đội tuyển Malaysia đã hết cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và Nepal bởi những sai phạm liên quan tới nhóm cầu thủ nhập tịch.

Dẫu vậy, ngay trong năm 2026, đội bóng áo vàng vẫn còn nhiều mục tiêu khác để hướng tới như giải vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Mới đây, chia sẻ với truyền thông trong nước, HLV Peter Cklamovski tiết lộ: “Việc cử đội trẻ tham dự giải AFF Cup 2026 là một lựa chọn. Chúng tôi có thể coi AFF Cup 2026 như một giải đấu thử nghiệm”.

Ông Cklamovski cho biết, AFF Cup 2026 diễn ra ngoài khung thời gian quốc tế của FIFA, nên các đội bóng trong nước sẽ không nhả người, do đó chiến lược gia người Úc tính cử đội trẻ tham dự và quyết tâm vô địch giải FIFA ASEAN Cup 2026 khi có được lực lượng mạnh nhất.

Về lý thuyết, việc tuyển Malaysia không thể mang đội hình mạnh nhất đến AFF Cup 2026 sẽ làm tăng cơ hội vô địch cho đội tuyển Việt Nam khi đoàn quân áo đỏ bớt đi một đối thủ nặng ký trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Tại vòng bảng AFF Cup 2026, tuyển Malaysia nằm ở bảng B cùng các đội Thái Lan, Singapore, Myanmar và Lào. Trong khi tuyển Việt Nam nằm ở bảng A của AFF Cup 2026 với các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở cặp play-off (Brunei hoặc Timor Leste).

Trái với AFF Cup 2026, HLV Peter Cklamovski đặt kỳ vọng lớn vào FIFA ASEAN Cup 2026 – giải đấu mới được khai sinh nhờ sự hợp tác giữa FIFA và LĐBĐ Đông Nam Á: “FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ rất thú vị khi tất cả các đội tuyển đều đầy đủ những cầu thủ tốt nhất của mình”.

Theo kế hoạch, AFF Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8. Còn FIFA ASEAN Cup 2026 tổ chức trong loạt trận FIFA Days tháng 9-10/2026 (từ 21/9 đến 6/10). Như vậy, người hâm mộ bóng đá khu vực sẽ được theo dõi hai giải đấu chất lượng liên tiếp trong hai tháng Hè.

HLV Peter Cklamovski cũng thừa nhận, tương lai của ông với đội tuyển quốc gia Malaysia đang bỏ ngỏ, song ông vẫn nuôi tham vọng giúp bóng đá Malaysia giành quyền tham dự VCK World Cup 2030.

Tuy vậy, trước mắt HLV Peter Cklamovski muốn trung cùng các học trò giành kết quả tốt ở trận làm khách của tuyển Việt Nam lúc 19h ngày 31/3 tới trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn