Mắc 'bẫy' lương cao, anh em ruột phải xoay xở 6.000 USD để thoát về nước

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Yên Bái đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố Hoàng Đức Châu (SN 1997, trú tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), về hành vi “Môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Bị hại trong vụ án là hai anh em ruột Hoàng Văn Hoàn (SN 1996) và Hoàng Văn Hải (SN 2001), cùng trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Đối tượng Hoàng Đức Châu.



Theo điều tra, khoảng tháng 4-2022, qua nói chuyện với Hoàng Văn Thiệu (SN 1997, trú tại huyện Yên Bình), Hoàn biết Thiệu cùng vợ, em trai của anh ta đang làm việc tại Campuchia cùng với Châu. Thiệu khoe công việc tại Campuchia ổn định, thu nhập lại cao, nên Hoàn ấp ủ ý định làm giàu nơi xứ người.

Sau đó, qua giới thiệu của Thiệu, Hoàn đã trao đổi thông tin với Châu. Quá trình nói chuyện, Châu nói với Hoàn công việc là làm game máy tính tại Campuchia với mức lượng là 800 USD/tháng; nếu làm tốt thì sẽ được chi trả thưởng "hoa hồng" ngoài tiền lương. Trong trường hợp Hoàn giới thiệu được thêm người sang Campuchia thì công ty sẽ trả thưởng là 3 triệu đồng/ người. Hoàn hỏi Châu về các thủ tục, chi phí để đưa em trai của Hoàn là Hoàng Văn Hải cùng đi sang Campuchia.

Theo sự sắp xếp của Châu, có một người đàn ông tên là Thường đã liên hệ với Hoàn hướng dẫn đường đi nước bước sang Campuchia. Ngày 20-4-2022, anh em Hoàn sang được Campuchia theo đường tiểu ngạch. Đến khoảng 5h ngày 21-4, anh em Hoàn và Hải được đưa đến một công ty tại Campuchia và làm tại đây khoảng 2 tháng; công việc do một quản lý người Việt tên là Tài sắp xếp, bố trí.

Trong quá trình ở đây, Tài nói với Hoàn và Hải rằng họ bị bán vào công ty, công việc cụ thể là làm việc trên app (ứng dụng) lừa đảo khách hàng nạp tiền vào rồi chiếm đoạt. Mỗi người được ký hợp đồng 6 tháng, hàng tháng sẽ được trả lương 800 USD/ người, làm hợp đồng 6 tháng thì được cho về Việt Nam. Nếu không làm đủ thì phải đền số tiền 3.000 USD/ người, tương đương với khoảng 160 triệu đồng mà công ty đã bỏ ra để mua từ đối tượng môi giới.

Do công việc áp lực, không thể làm được, Hoàn và Hải đã nói chuyện và đặt vấn đề với Tài về việc xin nghỉ để về Việt Nam. Tài yêu cầu phải nộp cho công ty 3.000 USD/người. Lúc này, Hoàn nhắn tin cho Châu, yêu cầu hỗ trợ 80 triệu đồng trên tổng số tiền 160 triệu đồng nhưng Châu không đồng ý, mà động viên Hoàn cố gắng ở lại làm việc.

Trong tình huống ấy, Hoàn buộc phải liên lạc với vợ để chuyển tiền vào tài khoản cho Tài để được về nước. Tại Cửa khẩu Mộc Bài, Hoàn và Hải đã bị lực lượng chức năng ra quyết định xử phát hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh.

Sau khi tiếp nhận tin trình báo của người bị hại, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã vào cuộc điều tra. Đầu tháng 7-2023, Châu biết bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái triệu tập, nên đã đến đầu thú.

