Phê chuẩn khởi tố đối tượng đưa người lên cửa khẩu xuất cảnh trái phép

Tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố các bị can Vũ Văn Trọng, SN 1990, trú tại xóm 8, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Trọng Dung, SN 1982, trú tại phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” quy định tại Điều 348 BLHS.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định phê chuẩn khởi tố các bị can nêu trên.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh minh họa.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Vào lúc 12h ngày 20/2 tại khu vực Km 83, Quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô bán tải màu xanh, BKS: 38C-15084 di chuyển hướng lên cửa khẩu Cầu Treo.

...

Qua kiểm tra phát hiện Nguyễn Trọng Dung (lái xe) và Vũ Văn Trọng cùng chở 3 người quốc tịch Trung Quốc (đều không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp pháp).

Vũ Văn Trọng và Nguyễn Trọng Dung khai nhận chở ba người Trung Quốc này từ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An lên khu vực biên giới cửa khẩu Cầu Treo xuất cảnh trái phép sang Lào để lấy tiền công.

Hiện cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án theo quy định.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật