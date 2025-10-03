Lý Hoàng Nam ‘cãi nhau to’ ở PPA Asia Tour

Lý Hoàng Nam bất lực khi Vinh Hiển "call out" - Ảnh: FPT PLAY

Sáng 3-10, Lý Hoàng Nam đã tạo ra màn tranh cãi có thể nói là lớn nhất ở PPA Asia Tour. Đồng thời, Hoàng Nam cũng lần đầu tiên thua Trương Vinh Hiển ở giải đấu pickleball châu Á.

Game 1, Lý Hoàng Nam không khó khăn khi đánh bại người đàn em môn tennis với tỉ số 11-5. Khán giả có thể dự đoán cựu tay vợt số 1 Việt Nam có thể thắng dễ trong 2 game.

Game 2 khơi mào cho những tranh cãi về tình huống bóng trong hay ngoài. Lý Hoàng Nam có 2 tình huống "call in" - bóng trong ở cuối game 2 nhưng đều bị trọng tài bẻ là "bóng out".

Thực tế trong video chiếu lại, 2 lần "call in" của Lý Hoàng Nam bóng đều ra ngoài thấy rõ. Có thể ở góc nhìn trên sân của Nam, bóng có thể chạm mặt sân ở một điểm chạm trên vạch.

Game này, Trương Vinh Hiển đã thắng ngược lại 11-9 dù có 2 lần giành giao bóng nhưng đều phát hỏng. Bên cạnh đó, những ức chế của Lý Hoàng Nam cũng dần tích tụ.

Game 3 cũng diễn ra tranh cãi với 2 pha bóng trong - ngoài của Lý Hoàng Nam. Lần này, Trương Vinh Hiển chủ động bắt bóng out bằng cách chỉ ngón tay lên trời để báo hiệu.

Tuy nhiên trong cả 2 tình huống chiếu lại, bóng vẫn còn nằm trong sân. Lý Hoàng Nam mất 2 khoảnh khắc quyết định nên không đồng tình với quyết định của trọng tài.

Theo quy định thì các vận động viên thi đấu sẽ chủ động bắt bóng in - out và quyết định cuối cùng là của trọng tài. Như thế, trọng tài công nhận 2 pha "call out" của Vinh Hiển.

Quá thất vọng và bức xúc với 2 tình huống bóng trong sân không được công nhận, Lý Hoàng Nam đã bỏ vào vị trí ngồi. Anh liên tục thuyết phục trọng tài cũng như với Vinh Hiển.

Trương Vinh Hiển vẫn tin rằng bóng out. Anh thậm chí còn nói trọng tài cho Lý Hoàng Nam xem lại livestream trực tuyến để kiểm chứng. Tuy nhiên điều đó không hợp lệ.

Và lẽ dĩ nhiên khi không còn tâm thế thi đấu nữa, Lý Hoàng Nam đã đánh hỏng liên tục và thua 6-11 trong game 3 quyết định. Vinh Hiển lần đầu đánh bại đàn anh ở PPA Asia Tour.

Như vậy, Trương Vinh Hiển sẽ gặp Phúc Huỳnh ở trận chung kết đơn nam chuyên nghiệp. Các trận đấu PPA Asia sẽ được trực tiếp trên nền tảng FPT Play.

