Trang phục pickleball hở hang lại gây tranh cãi

Trang phục ra sân của một tay vợt nữ bị nhận xét là không phù hợp. Ảnh: @emkimsayhi.

Trang phục pickleball luôn là chủ đề gây chia rẽ trên mạng xã hội. Ngày 22/9, một cô gái sở hữu hơn 11.000 lượt theo dõi trên Threads và 26.000 người theo dõi trên Instagram bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi đăng ảnh chơi môn thể thao này.

Cụ thể, tay vợt nữ diện trang phục bị cho là hở hang, bao gồm bra top và chân váy xếp ly siêu ngắn, để lộ một phần vòng ba. Chiếc váy có thiết kế so le với một số phần ngắn hơn, dễ tạo ra các tình huống hớ hênh khi người mặc chơi thể thao, vận động mạnh.

Bài đăng trên nền tảng Threads thu hút đến gần 1 triệu lượt xem, tạo ra cuộc tranh luận lớn phía dưới phần bình luận. Đối với bài viết có nội dung tương tự trên Instagram, cô gái đã khóa tính năng bình luận.

Cô gái gây tranh cãi vì diện trang phục pickleball sexy ra sân. Ảnh: @emkimsayhi.

Trang phục ra sân của người chơi này nhanh chóng gây chia rẽ dư luận. Phần lớn chỉ trích outfit ra sân tương đối phản cảm, nhằm mục đích khoe da thịt thay vì hỗ trợ cho hoạt động thể thao. Góc chụp của bức ảnh này cũng bị nhận xét là thiếu tinh tế, cố tình hướng ánh mắt vào cơ thể người chơi.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận lên tiếng bênh vực tự do lựa chọn váy áo của người chơi pickleball. Họ cho rằng môn thể thao này gần gũi với đời sống, cũng không có quy định cụ thể về trang phục luyện tập, thi đấu, vì thế có thể linh động theo sở thích cá nhân của các tay vợt.

Theo những hình ảnh được cô gái này chia sẻ trên mạng xã hội, đây không phải lần đầu chiếc chân váy có thiết kế so le xuất hiện trên sân pickleball. Cô thậm chí còn sở hữu cả phiên bản màu hồng của mẫu váy.

Trước cô gái này, nhiều tay vợt nữ cũng từng bị chỉ trích vì ăn mặc sexy khi chơi pickleball. Họ bị cho là tập trung vào mục đích check-in hơn là luyện tập, thi đấu thể thao.

Cuối tháng 6, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải clip diện trang phục hở bạo trên sân pickleball. Trong video đăng tải trên trang cá nhân, Ngọc Trinh diện chiếc áo giống với đồ bơi khi chơi pickleball. Món đồ tương đối ngắn, chỉ đủ che phủ một phần vòng một.

Thậm chí, người mặc còn để lộ toàn bộ tấm lưng trần khi quan sát từ phía sau. Hình ảnh này được cho là tương đối phản cảm, không phù hợp với môi trường thể thao.

Thiết kế này bị nhận xét là tập trung vào mục đích khoe da thịt thay vì bảo vệ cơ thể trong điều kiện tập luyện, chơi pickleball. Thậm chí, chiếc áo giống với bikini trên còn dễ dàng tạo ra tình huống nhạy cảm, gây khó xử cho người chơi trong quá trình vận động.

Tháng 8 năm ngoái, cuộc tranh cãi về trang phục pickleball nổ ra trên mạng xã hội. Cuộc tranh luận bắt nguồn từ bài đăng phàn nàn về trang phục pickleball, cho rằng chính quần áo cắt xẻ, hở hang của các tay chơi nữ là “động lực” khiến nhiều nam giới chăm chỉ tập môn thể thao mới này.

Để lấy ví dụ cho nhận định này, chủ bài đăng sử dụng hình ảnh diện áo khoét sâu và váy ngắn của một người chơi pickleball. Bài viết nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng.

Sau đó, một số hot girl, influencer như Quỳnh Kool hay Milan Phạm cũng bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp ra sân, nối dài tranh cãi.

