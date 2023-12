Làm đẹp an toàn, hân hoan đón Tết

Đón mùa lễ hội rạng ngời cùng Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Chương trình được áp dụng từ ngày 21/12/2023 đến 5/1/2024.

Giảm tới 40% cho tất cả các gói chăm sóc, điều trị da bằng công nghệ Laser Spectra XT (bao gồm các dịch vụ điều trị bớt sắc tố; Điều trị nám, tàn nhang,...)

Nhiều khuyến mãi hấp dẫn dịp cuối năm tại Khoa thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An

Dịch vụ tiểu phẫu như cắt mí, nâng mũi, cô bé có nhiều ưu đãi giảm giá sâu như sau:

Thẩm mỹ mắt chỉ từ 4.000.000 đồng

Nâng mũi chỉ từ 18.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng. Khi thực hiện combo thẩm mỹ mắt và nâng mũi sẽ được tặng ngay 1.000.000 đồng tiền mặt.

Thẩm mỹ cô bé chỉ từ 4.000.000 đồng. Combo thu hẹp âm đạo và tạo hình môi bé chỉ từ 10.000.000 đồng.

Dịch vụ đại phẫu với nhiều quà tặng hấp dẫn như sau:

Nâng ngực chỉ từ 48.000.000 đồng được tặng

Gói keo dán Dermabond tái tạo sẹo thẩm mỹ trị giá 2.000.000 đồng

1 Áo định hình ngực trị giá 2.500.000 đồng

Gói giảm đau sau mổ trị giá 3.000.000 đồng

...

Dịch vụ treo sa trễ đi kèm giảm 30%

Dịch vụ hút mỡ chỉ còn từ 8tr/vùng

Đặc biệt: Khách hàng sẽ được nhận voucher trị giá 500.000 đồng áp dụng cho dịch vụ tiểu phẫu, voucher 1.000.000 đồng cho dịch vụ đại phẫu. Ngoài ra, mỗi khách hàng tới thăm khám, tư vấn, thực hiện dịch vụ đều được lựa chọn nhận các phần quà như mũ bảo hiểm chất lượng cao, cốc sứ thương hiệu,...

Địa chỉ làm đẹp chuẩn y khoa, an toàn được khách hàng tin chọn

Là cơ sở thẩm mỹ hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, với kinh nghiệm chuyên môn cao; Cơ sở vật chất hiện đại, đẳng cấp; Đặc biệt luôn cập nhật những phương pháp làm đẹp tiên tiến nhất, Khoa PTTHTM cam kết đưa đến cho khách hàng sự hài lòng và an toàn khi làm đẹp. Bên cạnh đó, Khoa còn hợp tác với nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước để nâng cao chất lượng dịch vụ và có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.

Khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An là địa chỉ làm đẹp an toàn cho mỗi người

Là Bệnh viện công lập tuyến tỉnh, với Hệ thống phòng mổ đồng bộ, đảm bảo vô khuẩn; Sử dụng vật liệu (sụn mũi, túi độn ngực) chính hãng đảm bảo nguồn gốc xuất xứ - chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại; Khẳng định thương hiệu với công nghệ chăm sóc và điều trị da Laser Spectra XT giúp giảm nám, tàn nhang hiệu quả; Công nghệ Laser Vbeam - tiêu chuẩn Vàng trong điều trị các bệnh lý u máu, bớt máu, bớt đỏ rượu vang; Laser Fractional Co2 tái tạo da, thu nhỏ lỗ chân lông, điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm; Công nghệ ánh sáng IPL - liệu pháp điều trị mụn an toàn, hiệu quả; Công nghệ BodyTite trong phẫu thuật hút mỡ giúp hóa lỏng mỡ nhanh chóng, mang đến vòng eo thon gọn, mảnh mai,...Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cam kết mang tới sự an toàn trong thẩm mỹ và sự hài lòng của khách hàng khi làm đẹp./.

Mọi chi tiết về chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ xin liên hệ: Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An Địa chỉ: Số 138 Nguyễn Phong Sắc - Phường Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An. Số điện thoại văn phòng khoa: 0818.37.5656 / 0816.37.5656 Email: [email protected] Fb: https://www.facebook.com/thammybvctchna/ Website: https://thammybvctchna.vn

