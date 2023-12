Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An: Điều trị thành công trên 400 ca chấn thương thể thao mỗi năm

Đứt dây chằng chéo – Chấn thương thể thao phổ biến

Theo chia sẻ Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Song Duệ - Trưởng khoa Phẫu thuật khớp – Y học thể thao, Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An thì mỗi năm bệnh viện tiếp nhận trên 400 trường hợp bị chấn thương thể thao; trong đó, nhiều nhất là các trường hợp bị đứt hoặc giãn dây chằng đầu gối.

Bệnh nhân N.N.S., 24 tuổi, quê ở Thanh Chương, Nghệ An vào Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng đau nhức chân phải, không đi lại được. Thông qua người quen giới thiệu, bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An. Qua khai thác bệnh sử được biết bệnh nhân bị chấn thương gối phải khi chơi đá bóng. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán đứt dây chằng chéo sau và được phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau thành công.

Bệnh nhân S. vui mừng chia sẻ: "Sau khi bị chấn thương, tôi cũng đã tham khảo một số nơi và đựợc một vài người bạn đã từng phẫu thuật đứt dây chằng đầu gối ở Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An giới thiệu nên tôi đã quyết định lựa chọn thực hiện phẫu thuật tại đây. Tôi thực sự biết ơn các y, bác sĩ tận tình điều trị, chăm sóc, nhờ đó mà tôi phục hồi sức khỏe rất tốt. Hy vọng tôi sẽ sớm được chơi thể thao trở lại".

Hình ảnh dây chằng bị đứt trước phẫu thuật và dây chằng phục hồi sau phẫu thuật

Ngay ngày đầu tiên sau phẫu thuật, bệnh nhân được các bác sĩ hướng dẫn phục hồi chức năng cụ thể nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân sau mổ. Ba ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã hết đau và tự đi lại được bằng nạng.

Bệnh nhân N.N.S. được bác sĩ hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Song Duệ, cho biết: "Phục hồi chức năng sau tái tạo dây chằng chéo đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải thiện chức năng của dây chằng chéo cũng như mức độ vận động của khớp gối. Đây là phương pháp được áp dụng sớm trên bệnh nhân sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo, nhằm giúp bệnh nhân có thể sớm hồi phục khả năng vận động và ngăn chặn những thương tật thứ phát như teo cơ; trong đó, phổ biến nhất là teo cơ tứ đầu đùi, gây cản trở rất nhiều cho sự vận động của chi dưới".

Một trường hợp khác là bệnh nhân Đ.V.H. (25 tuổi), vào khám tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng mất vững hai gối (trái và phải) sau chấn thương thể thao. Bệnh nhân được chụp MRI và chẩn đoán xác định đứt dây chằng chéo trước của hai gối. Tương tự trường hợp trên, bệnh nhân P.Đ.P. (39 tuổi) vào viện do đau, hạn chế vận động gối hai bên, đau nhiều khi đi lại, teo cơ đùi.

Qua thăm khám lâm sàng thấy bệnh nhân bị lỏng cả hai bên khớp gối, trên phim cộng hưởng từ có hình ảnh đứt dây chằng chéo trước hai bên. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do bệnh nhân vẫn tiếp tục hoạt động thể thao sau khi bị chấn thương đầu gối. Các bệnh nhân được bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối hai bên đồng thời bằng gân Hamstring tự thân theo phương pháp ALL INSIDE (tất cả bên trong).

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối bằng kỹ thuật ALL INSIDE (tất cả bên trong) tại Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An là phương pháp xâm lấn tối thiểu trong điều trị đứt dây chằng chéo đầu gối, sử dụng thanh ngang bằng titan và chỉ siêu bền, giúp cố định chắc chắn phần gân xương, hỗ trợ sớm liền lại, giảm tối đa nguy cơ bị nhiễm trùng; mang lại hiệu quả giảm đau trong và sau mổ tốt.

... Mỗi năm Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An tiến hành phẫu thuật trên 400 ca chấn thương thể thao

Địa chỉ uy tín trong điều trị chấn thương thể thao

Ngoài các tổn thương liên quan đến dây chằng đầu gối, Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An thường tiếp nhận và điều trị các tổn thương về y học thể thao khác như bong gân, tổn thương sụn khớp vai, rách các gân cơ chóp xoay, trật khớp vai tái diễn, các tổn thương dây chằng vùng cổ chân, khuỷu, cổ tay ...

Bệnh nhân V.D.C., quê huyện Tân Kỳ (Nghệ An) gặp chấn thương trong khi chơi bóng chuyền. Sau một lần nhảy lên đập bóng, bệnh nhân bị đau nhói ở vùng vai trái và không thể cử động cánh tay. Bệnh nhân được người nhà đưa đến khám ở bệnh viện huyện, rồi được chuyển xuống Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An để điều trị tiếp. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị rách gân cơ trên gai và có chỉ định phẫu thuật.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Song Duệ, Trưởng khoa phẫu thuật Khớp và y học Thể thao, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh Hình Nghệ An, phẫu thuật viên chính cho biết, Bệnh nhân C. bị rách gân cơ trên gai, kèm với hẹp khoang dưới mỏm cùng, chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật nội soi làm rộng khoang dưới mỏm cùng đồng thời khâu gân chóp xoay.

Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân đã hết đau. Đến ngày thứ 3, bệnh nhân được hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Song Duệ, Trưởng khoa phẫu thuật Khớp và y học Thể thao, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh Hình Nghệ An kiểm tra vận động của bệnh nhân V.D.C sau phẫu thuật

Bệnh nhân V.D.C chia sẻ: “Sau khi bị chấn thương, tôi đau không chịu nổi, cánh tay không cử động được. Vào Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An, được các bác sĩ phẫu thuật, tập phục hồi chức năng, đến nay không còn đau và cánh tay đã cử động, đưa lên xuống được. Cảm ơn các bác sĩ rất nhiều.”

Với hệ thống phòng mổ nội soi hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm; Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An là cơ sở y tế duy nhất tại Nghệ An có khoa Y học thể thao. Mỗi năm, bệnh viện phẫu thuật thành công cho nhiều trường hợp gặp chấn thương thể thao, không có bệnh nhân bị biến chứng sau phẫu thuật, giảm chi phí điều trị cho người bệnh, giúp giảm tải cho tuyến trên. Là địa chỉ uy tín trong điều trị thể thao, Khoa Phẫu thuật khớp – Y học thể thao, Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An luôn cập nhật các kỹ thuật cao, mang lại kết quả điều trị rất tốt cho bệnh nhân trong và ngoài tỉnh. Nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường khi chơi thể thao, bệnh nhân hãy đến Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An để được khám và tư vấn điều trị.

Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An là bệnh viện chuyên Khoa Chấn thương - chỉnh hình, Thần kinh – Sọ não – Cột sống, Y học thể thao, Nội xương khớp, Phục hồi chức năng, Phẫu thuật thẩm mỹ, Chăm sóc & điều trị da bằng laser… Với đội ngũ y, bác sĩ giỏi chuyên môn, luôn tận tình với bệnh nhân; cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu thăm khám và điều trị; Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An luôn nỗ lực mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho mỗi bệnh nhân khi đến khám và điều trị.

Tác giả: Đậu Huyền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn