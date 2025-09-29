Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hoa Tiên Xuân Thành đổ sập sau bão số 10

Your browser does not support the video tag.

Ghi nhận của Báo Văn Hoá tại Khu du lịch Xuân Thành vào chiều 29.9. Tại đây, hàng chục căn Villa Hoa Tiên Xuân Thành bị tốc mái, sập móng và tường, nhiều nội thất hạng sang bên trong hư hỏng nặng nề.

Một trong số nhiều căn Villa Hoa Tiên ven biển Xuân Thành bị bão đánh đổ sập

Đại diện chủ đầu tư Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành cho biết, hiện công ty đang tập trung bảo vệ tài sản, chưa thống kê được cụ thể thiệt hại.

Hệ thống móng của nhiều căn viila ven biển bị sụt lún

... và đổ sấp chỉ còn lại đống gạch vỡ vụn sau bão

Tường nứt đôi

... Theo ghi nhận, rất nhiều căn Villa Hoa Tiên sát biển bị sụt móng, đổ sập

Nhiều tài sản hư hỏng, bị cuốn bay ra ngoài trời

Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất Hà Tĩnh

Cạnh đó, Khách sạn Mường Thanh Xuân Thành cũng bị thiệt hại nặng nề

Phía gần chân móng khách sạn Mường Thanh Xuân Thành, mặt tiếp giáp biển đã bị sụt lún sâu

Một góc sân pickleball tại đây bị đổ sập hoàn toàn

Ông Trần Minh Đức - Trung tâm văn hoá và truyền thông khu vực Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thiệt hại tại Khu du lịch Xuân Thành vô cùng lớn. Toàn bộ 16 nhà hàng tại Khu du lịch Xuân Thành đều bị tốc mái, hư hỏng nặng, 90% cây xanh gãy đổ, hệ thống điện, máy bơm và nhà điều hành bị phá hủy.

“Các khách sạn, nhà nghỉ thiệt hại rất nặng, đặc biệt tại khu nghỉ dưỡng Hoa Tiên. Hiện, chúng tôi đang tiếp tục thống kê”, ông Đức nói.





Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá