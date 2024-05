Không chờ kết quả xét nghiệm ADN, gia đình xin đưa thi thể cháu bé về lo hậu sự

Liên quan đến vụ cháu bé L.P.N (SN 2018, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) mất tích khi được gia đình gửi tại điểm trông giữ trẻ mà Báo CAND đã đưa tin, chiều 22/5, ông Vương Đình Tuân, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, gia đình nạn nhân vừa đưa thi thể trẻ em được phát hiện tại khu vực bãi biển Đà Nẵng về lo hậu sự.

Chị Nguyễn Thị T, mẹ cháu N nhiều ngày quỳ gối trước biển để chờ tin con.



Trước đó, trưa 19/5, một thi thể trẻ em được người dân phát hiện tại khu vực bãi biển Làng Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Thi thể không còn nguyên vẹn, trong thời kỳ phân hủy, khó nhận dạng. Địa điểm phát hiện thi thể trẻ em này nằm cách tổ dân phố Hải Vân (thị trấn Lăng Cô), nơi xảy ra vụ cháu bé L.P.N bị mất tích khoảng 15 km bằng đường biển.

Cháu N có biểu hiện bị tăng động, hàng ngày được gia đình gửi đến học tại Trường mầm non Mai Khôi đóng trên địa bàn thị trấn Lăng Cô.

Vào ngày 12/5, vì là ngày nghỉ, nên cháu N được cô giáo dạy tại trường này đưa về trông giữ tại điểm trông giữ trẻ của cô giáo.

... Gia đình đang tổ chức tang lễ cho cháu N.



Vào khoảng 15h ngày 12/5, cô giáo phát hiện cháu N đã rời khỏi điểm trông giữ trẻ nên đã trình báo với chính quyền địa phương. Trước khi gia đình trình báo cháu N mất tích, một số người nhìn thấy một cháu bé đi về hướng biển ở khu vực tổ dân phố Hải Vân, cách điểm trông giữ trẻ khoảng vài trăm mét. Qua triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy một chiếc dép của nạn nhân tại bãi cát ven biển.

Sau khi phát hiện thi thể trẻ em nêu trên, Đồn Biên phòng Lăng Cô phối hợp với Công an, chính quyền địa phương thông tin đến người nhà cháu L.P.N đến hiện trường nhận dạng. Sau khi nhận dạng, gia đình cháu N, Công an quận Liên Chiểu, cơ quan Pháp y thuộc Công an TP Đà Nẵng đã thống nhất làm các thủ tục đưa thi thể về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bảo quản, chờ kết quả giám định ADN.

Tuy nhiên đến nay, dù chưa có kết quả xét nghiệm ADN, nhưng gia đình cháu N khẳng định qua các đặc điểm nhận dạng đây đúng là thi thể của cháu N. Vì vậy, gia đình làm việc với Công an quận Liên Chiểu làm các thủ tục, xin đưa thi thể về quê để lo hậu sự. Hiện, gia đình đang tổ chức tang lễ cho cháu N tại bãi biển Lăng Cô. Lễ an táng được tổ chức vào sáng 24/5.



Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: cand.com.vn