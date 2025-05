Không biết có thai, người phụ nữ bất ngờ đẻ rơi con trong nhà vệ sinh

Your browser does not support the video tag.

Một người phụ nữ tên Hnin Ei Phyo, 36 tuổi, người Myanmar, đã sinh con trong nhà vệ sinh ở Chonburi, miền nam Thái Lan, vào ngày 8/5.

Lực lượng cứu hộ được gọi đến căn nhà một tầng và tìm thấy người phụ nữ đang tựa vào tường phòng tắm.

Người phụ nữ bất ngờ sinh con trong nhà vệ sinh khiến nhiều người bất ngờ.

Con gái của cô được phát hiện nằm trong bồn cầu với dây rốn vẫn còn dính liền. Các nhân viên y tế đã cắt dây rốn và nhanh chóng đưa cả hai mẹ con đến bệnh viện bằng xe cứu thương, đi cùng với chồng của Hnin là Thein Than Oo.

Đoạn clip cho thấy các nhân viên bên trong xe đang ôm ấp bé gái được quấn trong chăn để giữ ấm.

Tình nguyện viên cứu hộ Kittisak Phuengpa cho biết: "Khi đến nơi, chúng tôi thấy người phụ nữ đang chuyển dạ, và đầu của đứa bé đã bị ngập một phần trong bồn cầu. Chúng tôi nhanh chóng nhấc đứa bé ra và bắt đầu sơ cứu. Chúng tôi rất nhẹ nhõm khi cô bé vẫn còn mạch. Đứa bé là một bé gái và hiện đã an toàn".

Hnin nói rằng cô không biết mình có thai, mặc dù bụng cô đã to ra trong vài tháng qua. Cô và con gái đang được hồi phục tại Bệnh viện Chonburi.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn