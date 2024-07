Khởi tố nhóm đối tượng tấn công cán bộ công an ở Hà Tĩnh

Tối 2/7, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng gồm: Trần Hữu Vũ (SN 2003), Trần Hữu Mạnh (SN 2001) và Trần Trung Kỳ (SN 2006) cùng ngụ xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/6, Trần Hữu Vũ (SN 2003, trú tại thôn Sơn Trung, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) điều khiển xe máy BKS 38AK - 022.44 đi từ nhà đến sân bóng tại xã Kỳ Thượng để đánh bóng chuyền.

Ba đối tượng tại Cơ quan CSĐT.



Quá trình tham gia giao thông, Trần Hữu Vũ không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy gắn ống pô tự chế gây ra tiếng nổ lớn nên bị đồng chí Trần Minh Quân – cán bộ Công an xã Kỳ Thượng nhắc nhở (lúc này, đồng chí Quân cùng 11 người khác đang chơi bóng chuyền).

Bực tức khi bị nhắc nhở, Vũ đã bỏ về nhà và rủ Trần Hữu Mạnh (SN 2001, anh trai) và Trần Trung Kỳ (SN 2006) cùng trú ở xã Kỳ Sơn cầm theo rựa quay lại sân bóng để tấn công đồng chí Quân.

Tại đây, các đối tượng cầm rựa rượt đuổi, dùng gạch đá tấn công khiến đồng chí Quân bị chảy máu mũi, mồm, tụ máu ở mắt trái, vết thương hở ở vùng trán và thái dương trái. Sau đó, đồng chí Quân được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn