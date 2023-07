Video: Người đàn ông mang hung khí xông vào trụ sở công an phường tấn công cán bộ

Ngày 16/7, theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an quận Gò Vấp, đơn vị này đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương truy bắt người đàn ông cầm kéo tấn công một cán bộ tại trụ sở công an phường 15.

Trước đó, vào khoảng 11h15 ngày 15/7, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trực ban, một cán bộ công an phường 15 bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt lao vào tấn công. Người này mặc quần lửng xanh, áo thun sọc trắng và cầm theo kéo.

Video đối tượng mang hung khí xông vào trụ sở tấn công, công an được một camera an ninh ghi lại

Phát hiện sự việc, cán bộ công an nhanh chóng lùi về sau, may mắn né được và dùng các đồ vật trên bàn để tự vệ, chống trả.

Gây án không thành, đối tượng lên xe máy chạy theo đường Thống Nhất về hướng cầu Bến Phân, quận 12. Thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài cán bộ trực ban còn có 3 người dân nhưng may mắn không ai bị thương.

Hiện lực lượng chức năng Công an địa phương đang khẩn trương truy bắt đối tượng.

