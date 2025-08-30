Khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga - Ảnh: Bộ Y tế

Tối 29-8, Bộ Công an thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc có hành vi đưa hối hộ và nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 người và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm, cụ thể:

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Việt Nga, cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, về tội nhận hối lộ.

Cùng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội danh trên còn có bà Trần Thị Thu Liễu, phó trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cùng về tội nhận hối lộ.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phùng Thị Thúy Hà, chuyên viên phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Nguyễn Thị Việt Hà, chuyên viên phòng quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Trần Thị Lựu, chuyên viên phòng quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, về tội nhận hối lộ.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đậu Thị Giang về tội đưa hối lộ, Nguyễn Thanh Uyên về tội đưa hối lộ.

...

Khởi tố bị can, không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Quách Thị Trà My, Trần Thị Quỳnh Trang về tội đưa hối lộ (do đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an trong vụ án khác).

Lệnh khám xét 15 địa điểm gồm chỗ ở, nơi làm việc của các bị can tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và các địa phương.

Ngày 29-8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ