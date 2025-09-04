Thời gian:
Khoảnh khắc nữ trọng tài bị tát vào mặt

Cầu thủ Javier Bolivar của Real Alianza Cataquera tát trọng tài nữ Vanessa Ceballos sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Deportivo Quique ở giải Colombia.

