Khoảnh khắc nữ trọng tài bị tát vào mặt

Tác giả: Minh Nghi
Nguồn tin: znews.vn
Cầu thủ Javier Bolivar của Real Alianza Cataquera tát trọng tài nữ Vanessa Ceballos sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Deportivo Quique ở giải Colombia.
Tác giả: Minh Nghi
Nguồn tin: znews.vn
Sau clip 56 giây, công an xác định được nhóm thanh thiếu niên có hành động nguy hiểm
Vụ lái thử xe rồi phóng mất hút ở Nghệ An: Chiếc mô tô được tìm thấy tại Cần Thơ
Tài xế taxi tử vong khi cố ngăn xe của mình lùi lại phía sau
VIDEO: Người đàn ông bất ngờ trèo lan can cầu, lao xuống dòng nước lũ chảy xiết
Lái ô tô chạy lấn làn, nữ tài xế vung chân đá vào đuôi xe máy
CLIP: Chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau