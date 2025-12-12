Xe máy tông người đi bộ trên Quốc lộ 1 khiến hai người tử vong

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, xe máy do L.H.T. (SN 2000, ngụ xã Bình Trưng) cầm lái lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ Trung Lương đi TP Hồ Chí Minh, đến địa phận xã Tân Hương đã xảy ra va chạm với ông N.V.H. (SN 1960, ngụ xã Tân Hương) đang đi bộ qua đường.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, khiến hai người tử vong.

Cú va chạm mạnh, khiến T. và ông H. tử vong tại chỗ. Qua khám nghiệm ban đầu nhận định phương tiện do T. cầm lái không làm chủ tốc độ, lưu thông không đúng làn đường quy định, không nhường đường tại nơi có vạch kẽ đường dành cho người đi bộ, dẫn đến tai nạn.



