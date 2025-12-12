Khu đất công 1.500 m² được gia đình cựu Bí thư phường thuê với giá chỉ 500.000 đồng/năm

Khu đất được gia đình cựu bí thư phường Quảng Phong lập hàng rào, đào ao, trồng cây...

Ngày 12-12, UBND phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị - cho biết sẽ thu hồi diện tích đất công khoảng 1.500 m² được tổ dân phố cho gia đình ông Phạm Hùng Sơn - nguyên Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (cũ) thuê trái quy định.

Theo ông Trần Anh - Phó chủ tịch UBND phường Ba Đồn, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phường kiểm tra và xác định việc tổ dân phố cho hộ ông Phạm Hùng Sơn - nguyên Bí thư phường Quảng Phong (cũ) thuê phần đất công là "không đúng thẩm quyền". Khu đất này hình thành từ phần dư sau khi mở rộng tuyến đường kết nối tổ dân phố 6 và 7 vào cuối năm 2020.

Ông Lê Anh Minh, Tổ trưởng tổ dân phố thôn 8, cho hay tuyến đường hoàn thành để lại một quỹ đất chưa sử dụng. Khi bà Phạm Thị Quyên (vợ ông Sơn) đề nghị thuê lại, tổ dân phố đồng ý với mức 500.000 đồng mỗi năm để gây quỹ văn hóa, thể thao. Việc cho thuê là sai thẩm quyền.

...

Sau khi nhận phần đất, gia đình ông Phạm Hùng Sơn đã san lấp mặt bằng, rào lưới thép xung quanh, trồng cây và đào ao nuôi cá, biến khu đất công thành mô hình giống một trang trại nhỏ.

"Chính quyền sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất công bị cho thuê trái quy định" - Phó chủ tịch UBND phường Ba Đồn khẳng định.

Được biết, ông Phạm Hùng Sơn từng là Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phong (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũ) và đã nghỉ hưu sau khi địa phương sáp nhập vào phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động