Bắt đối tượng dùng súng bắn trúng cổ khiến người phụ nữ tử vong

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1982, ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Dương.



Do có mâu thuẫn với bà Tr. Th. X. Tr. (SN 1972, ngụ phường An Lộc) từ trước nên Nguyễn Văn Dương nảy sinh ý định giết hại bà Tr. Khoảng tháng 8/2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn để thực hiện hành vi.

Khuya 6/12/2025, Nguyễn Văn Dương dùng súng bắn bể cửa kính nhà bà Tr., khi bà Tr. ra mở cửa thì bị Dương bắn trúng cổ. Dù được thân nhân và người dân đưa đi cấp cứu sau đó nhưng bà Tr. đã tử vong do vết thương quá nặng.

... Khẩu súng cơ quan Công an thu giữ.



Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường An Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và tập trung lực lượng tiến hành truy xét và bắt được đối tượng Dương là thủ phạm gây án, đồng thời thu giữ 1 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong băng đạn có 5 viên đạn chì và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.



Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: cand.com.vn