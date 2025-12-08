Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 9

Đầu giờ sáng nay (8/12), trước khi tham dự lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Tượng đài Chiến thắng và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quân khu 9.
Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư cùng đoàn công tác và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ.
Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn công tác nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
... đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.
Tham dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quân khu 9.
Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân khu 9.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 9 đón Tổng Bí thư Tô Lâm.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 9 đón Tổng Bí thư Tô Lâm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm chung.
Tác giả: Văn Hiếu
Nguồn tin: Báo VOV