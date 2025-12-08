Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 9

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư cùng đoàn công tác và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ.