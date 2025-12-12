Công an phường Vũng Áng (Hà Tĩnh): Bắt đối tượng t.r.u.y n.ã đặc biệt nguy hiểm Lý Văn Vũ

Công an phường Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt được đối tượng truy nã Lý Văn Vũ (SN 1989), quê ở Thái Nguyên - phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Yên Hạ bỏ trốn khi đang thi hành án.

Lý Văn Vũ được coi là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự và từng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng.

Được biết, Lý Văn Vũ bỏ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ vào ngày 22/5/2025 khi đang lao động. Ngày 26/5, Giám thị Trại giam Yên Hạ đã ra quyết định truy nã số 1027 đối với đối tượng này.

Lý Văn Vũ (ngồi giữa) bị bắt sau nhiều tháng trốn truy nã - Ảnh Công an Hà Tĩnh.



Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã chỉ đạo Trại giam Yên Hạ tổ chức truy bắt, trực tiếp lực lượng của Cục đã có nhiều tổ công tác lần theo dấu vết của đối tượng và đề nghị Công an các địa phương hỗ trợ truy bắt.

...

Khoảng 11h30’ trưa ngày 11/12, đối tượng đi vào khu vực Vũng Áng - Hà Tĩnh, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, Công an phường Vũng Áng đã triển khai lực lượng truy bắt.

Bước đầu, Vũ khai nhận đối tượng thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn để trốn tránh sự truy bắt. Lúc đầu, khi vừa trốn khỏi Trại giam Yên Hạ, suốt 14, 15 ngày ở trong rừng, đối tượng chỉ uống nước và ăn hoa quả trong rừng.

Để tránh bị phát hiện, Vũ thường đi ban đêm, đường mòn, rừng núi, hiểm trở, ngủ đêm ở nhà hoang, nghĩa địa, không ngủ ở nhà nghỉ, khách sạn, không đến chỗ đông người.

Hiện, Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ quá trình lẩn trốn của đối tượng, xử lý theo quy định.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn