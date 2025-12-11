Trẻ biếng ăn: Dùng Vinamilk Probi Cam hằng ngày có hỗ trợ con ăn ngon?

Cân đối hệ vi sinh đường ruột - “Chìa khóa” hỗ trợ bé ăn ngon

Hệ vi sinh vật được định nghĩa là các nhóm vi khuẩn, virus, nấm… đang “cư trú” trong cơ thể con người. Các vi sinh vật này được tìm thấy nhiều nhất trong đường ruột. Theo ước tính, có khoảng 100 nghìn tỷ vi sinh vật, đại diện cho 5000 loài khác nhau cùng sinh sống tại đây với số lượng cao gấp 10 lần so với tổng số lượng tế bào trong cơ thể.

Một số nhà khoa học coi hệ vi sinh vật đường ruột là một thành phần “độc đáo” bởi chúng tham gia vào nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Tại đường tiêu hóa, đặc biệt là ruột già, một trong những vai trò nổi bật của lợi khuẩn là lên men - chuyển hóa các dưỡng chất chưa được hấp thu tại ruột non thành các hoạt chất sinh học có lợi cho cơ thể. Đơn cử, lợi khuẩn lên men chất xơ để tạo ra các axit béo chuỗi ngắn góp phần nâng cao sức khoẻ. Hơn nữa, các vi sinh vật này còn cung cấp các enzyme để tổng hợp một số vitamin cần thiết như vitamin B1, B9, B12 và K...Nếu hệ vi sinh đường ruột bị mất cân đối, trẻ sẽ dễ gặp phải các vấn đề về tiêu hoá như tiêu chảy, viêm ruột, hội chứng ruột kích thích…

Không dừng lại ở đó, nhiều nghiên cứu còn cho thấy hệ vi sinh đường ruột có tác động đến cơ chế điều hòa cảm giác thèm ăn qua nhiều con đường khác nhau. Cụ thể, hệ vi sinh đường ruột không chỉ ảnh hưởng đến các hormone điều hòa cảm giác thèm ăn thông qua vai trò trục não - ruột mà còn góp phần tác động đến hệ thần kinh trung ương thông qua các đường dẫn truyền thần kinh, từ đó điều hòa cảm giác đói - no, qua đó tác động đến hành vi ăn uống của trẻ.

Với những vai trò kể trên, việc giữ cho hệ vi sinh đường ruột luôn trong trạng thái ổn định sẽ góp phần cải thiện cảm giác thèm ăn của trẻ. Ngoài ra, việc này cũng góp phần giúp trẻ phòng ngừa cũng như hạn chế nguy cơ mắc phải các vấn đề về tiêu hóa có thể khiến trẻ trở nên biếng ăn, kén ăn như tiêu chảy, táo bón…

Bổ sung lợi khuẩn: Mẹo giúp cân đối hệ vi sinh đường ruột cho bé để hỗ trợ con ăn ngon

Bố mẹ nên xây dựng cho con một chế độ ăn khoa học, bổ sung chất xơ đến từ rau củ quả, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt... Các loại thực phẩm này có thể nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển của các chủng lợi khuẩn đường ruột như Lactobacillus, từ đó tạo thêm nhiều axit béo chuỗi ngắn, qua đó cung cấp năng lượng cho các tế bào ruột và hàng rào bảo vệ để phòng chống các tác nhân gây hại.

Ngoài ra, bố mẹ cũng có thêm vào bữa ăn hàng ngày của con những loại thực phẩm chứa lợi khuẩn như sữa chua ăn hoặc sữa chua uống men sống. Việc bổ sung đều đặn các thực phẩm này vào chế độ ăn sẽ giúp tăng số lượng và sự đa dạng của lợi khuẩn đường ruột, góp phần cân đối hệ vi sinh đường ruột cho trẻ. Từ đó, cải thiện sự thèm ăn, hỗ trợ trẻ ăn ngon miệng hơn.

Dùng Vinamilk Probi Cam hằng ngày có hỗ trợ bé ăn ngon?



Sữa chua uống men sống Vinamilk Probi Cam là sản phẩm có chứa lợi khuẩn L.CASEI 431TM từ Châu Âu. Đây là chủng lợi khuẩn đã được chứng minh bởi HƠN 90 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & LÂM SÀNG về khả năng sống sót qua dịch dạ dày và đi tới ruột non, ruột già. Mỗi chai 65ml được làm từ khoảng 13 tỷ lợi khuẩn L.CASEI 431TM.

Không chỉ có hương cam thơm ngon, phù hợp với khẩu vị của trẻ nhỏ, Vinamilk Probi Cam còn được bổ sung 104mg lysin, B1, kẽm và các vitamin nhóm B (B1, B2 và B12) giúp hỗ trợ kích thích cảm giác thèm ăn. Cũng chính vì thế, đây là món yêu thích của các bé, hiện được nhiều bà mẹ lựa chọn khi muốn hỗ trợ bé ăn ngon, tăng hấp thu dinh dưỡng.

Không dừng lại ở đó, nghiên cứu còn cho thấy việc bổ sung lợi khuẩn thông qua sữa chua uống men sống còn hỗ trợ tăng kháng thể IgG trong huyết tương sau khi tiêm vaccine cúm. IgG (hay còn được gọi là Immunoglobulin G) là 1 trong 5 loại globulin miễn dịch được cơ thể tạo ra để bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại, từ đó phòng chống các bệnh lý viêm nhiễm.

Đôi khi, tình trạng biếng ăn, kén ăn ở trẻ sẽ diễn ra một cách khá tự nhiên vào những độ tuổi nhất định. Do đó, bố mẹ đừng nên quá lo lắng, hãy hỏi ý kiến chuyên gia để được tư vấn giải pháp khắc phục hợp lý. Ngoài ra, ba mẹ cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe đường ruột cho bé bởi một hệ vi sinh vật đường ruột cân đối sẽ hỗ trợ tăng cường hấp thu dinh dưỡng, qua đó giúp bé phát triển khỏe mạnh.

Sản phẩm sữa chua uống men sống không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.

