174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó 66 người bị xử lý hình sự

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Sáng 11-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Chỉ tên đối tượng tham nhũng, chứng minh bản chất tư lợi và đưa ra ánh sáng nhiều thủ đoạn tham nhũng tinh vi

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng. Cụ thể, không chỉ đánh giá tình hình, kết quả trong nhiệm kỳ XIII, còn nhìn lại 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đây là 1 trong 4 nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ và của đất nước.

Quan trọng hơn, còn để rút ra những bài học kinh nghiệm và thống nhất những định hướng lớn về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

Tổng Bí thư nêu rõ 4 kết quả lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong đó, nhận thức, lý luận về các phương châm, nguyên tắc, biện pháp công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có sự trưởng thành vượt bậc và ngày càng hoàn thiện.

Theo Tổng Bí thư, chúng ta đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề còn tồn tại kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, đã mở rộng từ chống tham nhũng sang chống tiêu cực, lãng phí; tổ chức Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, đảm bảo trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, khắc phục tình trạng "trên nóng dưới lạnh".

Có thể khẳng định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng trưởng thành, đi vào chiều sâu.

Cùng với đó, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân, sự đoàn kết thống nhất hiệp đồng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan chức năng.

Kết quả đã chứng minh một cách rõ ràng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xử lý cán bộ sai phạm không làm yếu Đảng mà làm Đảng ta ngày càng mạnh hơn.

Tổng Bí thư cho biết các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật của Đảng, xử lý hành chính và xử lý hình sự.

Nhiều vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý theo đúng phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", xử lý một vụ "cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Qua các vụ án, vụ việc đã chỉ tên đối tượng tham nhũng, chứng minh bản chất tư lợi và đưa ra ánh sáng nhiều thủ đoạn tham nhũng tinh vi trên các lĩnh vực…

Số liệu cho thấy trong nhiệm kỳ vừa qua đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh điều đó cho thấy "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" không chỉ là khẩu hiệu, lời nói suông, mà đã trở thành hiện thực sinh động, là mệnh lệnh chính trị được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao".

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: TTXVN

Bịt kín các sơ hở dẫn tới tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Kết quả nổi bật tiếp theo là công tác phòng ngừa đã được triển khai toàn diện và thực chất hơn, tạo ra nhiều chuyển biến rõ rệt.

Cụ thể, đã hoàn thiện thể chế theo tư duy mới, vừa thúc đẩy phát triển, vừa bịt kín các sơ hở dẫn tới tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, theo Tổng Bí thư, đã tiết kiệm nguồn lực rất lớn và loại bỏ nhiều nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, chuyển đổi số, công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính đã đẩy mạnh, giảm tiếp xúc trực tiếp, thu hẹp "đất" cho tham nhũng "vặt".

Công tác cán bộ cũng từng bước đổi mới quan trọng. Lần đầu tiên bố trí 100% Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và một số chức danh không phải là người địa phương, đã góp phần phòng ngừa hiệu quả lợi ích nhóm.

Cùng với xây dựng văn hóa liêm chính và từng bước cải cách chính sách tiền lương, Tổng Bí thư cho rằng đã tạo được nền tảng để cán bộ không muốn, không cần tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với đó, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ đã được nâng cao.

Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân ngày càng mạnh mẽ hơn, trở thành nguồn sức mạnh vô giá để Đảng, Nhà nước kiên trì cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm", khẳng định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực sự đã trở thành xu thế không thể đảo ngược.

Tổng Bí thư Tô Lâm đồng tình với 7 bài học mà báo cáo tổng kết đã rút ra và khái quát thành 10 chữ để dễ nhớ, dễ thực hiện, đó là: "Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá". Tổng Bí thư nhấn mạnh 3 yêu cầu, 5 trọng tâm và 3 đột phá. Trong đó, với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc để không thể tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phòng ngừa phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, ở từng chi bộ. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong mọi lĩnh vực. Quyền lực càng cao thì giám sát phải càng chặt chẽ. Xóa bỏ triệt để cơ chế "xin - cho", bịt kín những kẽ hở không để lợi ích nhóm cài cắm, thao túng trong các cơ chế, chính sách, quy hoạch, các văn bản pháp luật. Triển khai thực chất, nâng cao hiệu quả các biện pháp công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình; kiểm soát tài sản, thu nhập. Với 3 đột phá, Tổng Bí thư nêu rõ đầu tiên về thể chế. Thứ hai về công tác cán bộ, trong đó siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ. Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu, tự giác, khép mình vào tổ chức, tuân thủ các quy định, vượt qua những cám dỗ, nhận thức rõ công quỹ là của dân, công quyền là vì dân, nên mọi việc đều xuất phát từ dân, vì dân, không được vì riêng tư, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân… Đột phá thứ ba về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ