Khách hàng bức xúc vì nhiều gói Snack O’star rỗng ruột

Chiều 12/2, trên mạng xã hội lan truyền việc thủ quỹ một lớp học trên địa bàn Hà Tĩnh mua quà bánh về tổ chức liên hoan tại trường.

Tuy nhiên, khi mở các gói snack nhãn hiệu SNACK O'STAR - ORION VINA thì nhiều người bất ngờ vì không có bất cứ sản phẩm ở trong. Thủ quỹ sau đó phải trích tiền túi đi mua lại các gói bánh khác cho các bạn.

Theo thông tin ghi trên bao bì những gói bánh rỗng ruột trên là bánh Snack O’star vị kim chi Hàn Quốc được sản xuất tại KCN Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Trên bao bì cũng ghi sản phẩm này được sản xuất theo bản quyền thương hiệu Orion của Tập đoàn Orion Hàn Quốc. Mỗi sản phẩm có khối lượng tịnh: 32g, ngày sản xuất 1/2/2023, hạn sử dụng 6 tháng.

Được biết, sau khi nhận được thông tin trên, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tác giả: Tiến Hiệp



Nguồn tin: Báo GD&TĐ