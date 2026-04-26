Kết quả Hà Tĩnh 0-1 CA TP.HCM: Lee Williams tỏa sáng

CA TP.HCM (áo trắng) đã giành chiến thắng sau 3 trận thua - Ảnh: Đức Cường

Bàn thắng

CA TP.HCM: Lee Williams (12’)

Trước giờ bóng lăn, đội khách rơi vào khủng hoảng khi thua liền 3 trận, không ghi nổi bàn nào và thủng lưới tới 10 lần. Sức ép buộc HLV Lê Huỳnh Đức phải thay đổi, đáng chú ý là việc trao suất đá chính cho Lee Williams, trong khi Tiến Linh ngồi dự bị. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi tiền đạo ngoại với nền tảng thể lực tốt liên tục gây sức ép lên hàng thủ chủ nhà.

Phút 12, từ quả đá phạt bên cánh trái của Quốc Cường, Lee Williams bật cao đánh đầu chính xác mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp CA TP.HCM chủ động hơn trong cách chơi, đồng thời đẩy Hà Tĩnh vào thế buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội rõ rệt, nhưng Atshimene lại thiếu chính xác trong các pha dứt điểm.

Sau khi có lợi thế, CA TP.HCM chủ động lùi sâu, chuyển sang thế trận phòng ngự phản công. Điều này thể hiện rõ khi đầu hiệp hai, HLV Lê Huỳnh Đức rút Đăng Khoa – một cầu thủ thiên về tấn công – để tăng cường chất thép tuyến dưới bằng Văn Luân.

Hà Tĩnh (áo đỏ) đã bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc - Ảnh: Đức Cường

Bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương, Hà Tĩnh buộc phải tung thêm hàng loạt nhân tố tấn công như Lê Viktor, Văn Bửu, Văn Long hay Văn Hiệp vào sân. Dù vậy, hiệu quả vẫn không được cải thiện. Atshimene thi đấu mờ nhạt, trong khi Lê Viktor có cơ hội đáng chú ý nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác.

Những phút cuối, đội chủ nhà suýt có bàn gỡ khi bóng vượt qua tầm với của thủ môn Patrik Lê Giang, nhưng lại tìm đến xà ngang. Nỗ lực dồn ép không mang lại kết quả, Hà Tĩnh đành chấp nhận trắng tay.

Chung cuộc, CA TP.HCM giành chiến thắng 1-0, qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp và tạm thời giải tỏa áp lực về điểm số.

Đội hình thi đấu Hà Tĩnh vs CA TP.HCM

Hà Tĩnh: Thanh Tùng; Duy Thường, Helerson, Sỹ Hoàng (Văn Long 75’), Viết Triều; Tấn Tài (Văn Hiệp 58’), Trung Nguyên (Quang Nam 71’), Đức Việt (Văn Bửu 58’); Onoja, Tiến Đạt (Victor Lê 45’), Atshimene.

CA TP.HCM: Lê Giang; Quang Hùng, Việt Hoàng (Huy Hoàng 58’), Gia Bảo, Đăng Khoa (Văn Luân 45’, Đức Phú 73’), Nascimento; Đức Huy, Quốc Cường (Ngọc Hà 85’); Raphael, Peter (Endrick 74’), Lee Williams.

Tác giả: Đam San

Nguồn tin: bongdaplus.vn