7 người giả danh bác sĩ, tiêm nước muối tăng kích thước dương vật cho khách

Công an đọc lệnh khởi tố các bị can - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25-3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 người để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, quê Phú Thọ), Nguyễn Thị Hoàn (30 tuổi, quê Tuyên Quang), Nguyễn Dương Luân (35 tuổi, quê Hà Nội), Phạm Thành Trung (30 tuổi, quê Hà Nội), Phạm Thị An (25 tuổi, quê Phú Thọ), Hoàng Thị Thanh Huyền (25 tuổi, quê Hà Nội) và Nguyễn Đức Thọ (33 tuổi, quê Hà Nội).

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 TP Hà Nội phê chuẩn.

Qua xác minh, Nguyễn Minh Trí là chủ hộ kinh doanh "Viện thẩm mỹ quốc tế Vera", trực tiếp tổ chức hoạt động cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật.

Tuy nhiên, cơ sở này không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh. Đồng thời không bảo đảm điều kiện về nhân lực chuyên môn khi không có bác sĩ, y sĩ hay điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đáng chú ý, các nghi phạm đã quảng cáo sai sự thật về công nghệ, cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên.

Đồng thời chỉ đạo nhân viên giả danh bác sĩ để tư vấn, thực hiện dịch vụ cho khách hàng. Thực tế, các nhân viên này chưa qua đào tạo chuyên môn y tế.

Quá trình thực hiện, nhóm nghi phạm sử dụng nước muối sinh lý hoặc filler không rõ nguồn gốc, không được phép lưu hành để tiêm cho khách nhằm trục lợi.

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên tới hơn 676 triệu đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng hoạt động thẩm mỹ "chui", tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các bị can trên liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an phường Khương Đình - điều tra viên Phạm Quốc Dũng, SĐT: 0919916896), địa chỉ 314 Khương Đình (phường Khương Đình) để phối hợp giải quyết theo quy định.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ