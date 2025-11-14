IELTS sửa điểm nhiều bài thi tại Việt Nam

Nhiều bài thi IELTS tại Việt Nam sẽ bị sửa điểm - Ảnh: BC

Tại các nhóm ôn và luyện thi IELTS trên các trang mạng xã hội, nhiều thí sinh Việt Nam đã chia sẻ email nhận được trong ngày 12-11, thông báo về việc sửa điểm số IELTS của mình.

Email dưới danh nghĩa IELTS, được British Council và IDP gửi cho một số thí sinh, thông báo đây là một lỗi kỹ thuật tác động đến một số bài thi.

Trong email, IELTS cho biết sự cố đã dẫn đến thay đổi điểm thành phần của phần thi Nghe và Đọc, đồng thời có thể ảnh hưởng đến điểm tổng.

Thí sinh được yêu cầu đăng nhập cổng thông tin online của IELTS (Test Taker Portal) để xem kết quả đã cập nhật, đồng thời tải bảng điểm IELTS chính thức mới (TRF).

IELTS nhấn mạnh bảng điểm cũ không còn giá trị sử dụng sau khi đã phát hành TRF mới.

Theo ghi nhận, lỗi kỹ thuật lần này liên quan đến các bài thi IELTS diễn ra từ giữa năm 2023 đến khoảng tháng 9-2025. Số điểm được điều chỉnh phổ biến dao động từ 0,5 - 1 điểm.

Một thí sinh thi IELTS do British Council tổ chức vào ngày 18-5-2024 cho biết mình đã đạt điểm Đọc 7,0, thấp hơn nhiều so với cảm nhận khi làm bài nên đã có lúc nghi ngờ nhưng không dám phúc khảo vì nghĩ "hệ thống chấm không thể sai".

Tuy nhiên mới đây bạn cũng đã nhận email thông báo sự cố và sau khi kiểm tra thì thấy điểm Đọc được điều chỉnh lên 8,5. Tức điểm điều chỉnh của bài thi Đọc lên đến 1,5 điểm.

Trong email, IELTS cũng hướng dẫn cụ thể các bước tiếp theo. Sau khi đăng nhập cổng thông tin, thí sinh có thể xem điểm cập nhật và bảng điểm mới.

Với những người có thi lại một kỹ năng (One Skill Retake), hệ thống có thể mất khoảng 24 giờ mới hiển thị điểm điều chỉnh.

Theo nhiều thí sinh nhận được email, việc điều chỉnh điểm này không mang nhiều ý nghĩa.

Bởi phần lớn đã sử dụng điểm thi IELTS cũ (trước điều chỉnh) cho các mục đích như tuyển sinh hay du học và hiện họ không có nhu cầu sử dụng kết quả IELTS mới. Thời gian cũng đã trôi qua khá lâu.

Tuy nhiên theo IELTS, thí sinh được lựa chọn hoàn tiền toàn bộ lệ phí hoặc thi lại miễn phí một lần. Quyền lợi này được kích hoạt khi người học điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến trước ngày 1-5-2026.

Thời gian xử lý hoàn tiền dự kiến trong vòng 60 ngày làm việc kể từ khi IELTS nhận đủ dữ liệu.

Tác giả: Trọng Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn