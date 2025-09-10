Nữ sinh Hà Tĩnh đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu

Lê Thùy Phương hiện học lớp 9A, trường THCS Sông Trí, Hà Tĩnh. Em nhận kết quả thi hôm 22/8, trong đó điểm kỹ năng Nghe và Đọc đạt tuyệt đối (9.0), còn Nói và Viết đạt 7.5.

"Em chỉ mong đạt 8.0, nhưng kết quả này vượt xa sự mong đợi. Em như vỡ òa, hét lên rồi chạy đến ôm mẹ nhảy nhót", Phương kể.

Trước đó, do cơ sở thi IELTS gần nhất ở thành phố Vinh (Nghệ An), chỉ có hình thức thi Nói trực tuyến qua video call, Phương cùng mẹ ra Hà Nội để được thi trực tiếp.

"Em muốn giám khảo nhìn thấy thần thái và đánh giá kỹ năng của em một cách chính xác, tránh những trục trặc kỹ thuật", Phương nói.

Theo thống kê của IELTS, người thi chứng chỉ này ở Việt Nam chủ yếu trong độ tuổi 16-22, chỉ khoảng 1% đạt mức 8.5 trở lên. Từ mức 8.0, thí sinh được đánh giá có khả năng sử dụng ngôn ngữ hoàn thiện, xử lý lập luận phức tạp và chi tiết tốt.

Lê Thùy Phương, học sinh THCS Sông Trí, Hà Tĩnh. Ảnh: Gia đình cung cấp



Thùy Phương cho hay tiếp xúc với tiếng Anh từ năm 3 tuổi, khi được mẹ dẫn đến trung tâm tiếng Anh gần nhà nghe giảng cùng các anh, chị. Cũng từ đó, em được luyện nói với giáo viên bản xứ nhiều hơn, theo học đều đặn.

Năm lớp 7 và 8, Phương thi vượt cấp và giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng Anh cấp tỉnh. Gần đây nhất, em cùng hai người bạn giành giải nhất chương trình "Ô cửa tiếng Anh" do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức.

Hồi tháng 5, Phương đăng ký một khóa học IELTS trực tuyến, dự định dùng chứng chỉ này để quy đổi thành giải học sinh giỏi. Những năm trước, Hà Tĩnh đặc cách xét giải cấp tỉnh cho học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Thông thường, 8.0 IELTS tương đương giải nhất.

Ngoài ôn ba buổi mỗi tuần, Thùy Phương tự học bằng cách luyện đề, xem video chữa đề Viết và mô phỏng phần thi Nói trên mạng.

"Em cũng hứng thú với phần Nghe, Đọc bởi có thể nhìn thấy tiến độ của mình, thử thách xem có được điểm tuyệt đối không, nếu không thì lỗi sai ở đâu", Phương chia sẻ.

Thử thách nhất với Phương là phần Viết. "Em luyện nhiều nhưng không thấy tiến bộ, cảm giác rất khó chịu và áp lực", nữ sinh nói. Được mẹ và bạn thân cổ vũ, em tiếp tục luyện viết các đề thi trên mạng rồi nhờ giáo viên chấm, chữa, kết hợp đọc bài mẫu và nghe chia sẻ từ những anh, chị có kinh nghiệm.

Ngày thi, đề Viết yêu cầu bàn luận hai quan điểm đối lập về việc miễn phí các dịch vụ sức khỏe và giáo dục.

"Em hốt hoảng vì chủ đề khá vĩ mô, mất 1-2 phút để định hình cách làm", Phương kể. Trong bài, nữ sinh nhận định ngân sách quốc gia có thể được ưu tiên cho nhiều vấn đề cấp bách khác, nhưng em đồng tình với ý kiến cho rằng các dịch vụ sức khỏe và giáo dục nên được miễn phí. Bởi đây là hai lĩnh vực thiết yếu trong đời sống.

Ở phần thi Nghe và Nói, Phương không gặp khó vì đã quen giao tiếp với người nước ngoài. Trước khi vào phòng thi Nói, em xem lại một số chủ đề đã ôn tập, may mắn gặp đề thi tương tự, yêu cầu miêu tả "một người tràn đầy năng lượng mà em quen biết". Nữ sinh hình dung một người bạn theo trí tưởng tượng, và miêu tả những đặc điểm sát với đề bài.

Ở phần Đọc, Phương mất thời gian để hiểu bản chất câu hỏi và tìm kiếm thông tin. Do đó, em làm bài theo phương pháp 10-15-20 (thời gian tương ứng cho mỗi bài đọc), để trống những câu còn phân vân, rồi quay lại làm vào cuối giờ.

Sau kỳ thi, mục tiêu sắp tới của nữ sinh là thi đỗ lớp 10 trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Phương mong tương lai có thể tiếp tục theo đuổi ngành, nghề liên quan tiếng Anh.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Báo VnExpress

