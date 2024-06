Hyundai Accent 2024 hoàn toàn mới chính thức ra mắt, giá từ 439 triệu đồng

Ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1994, Hyundai Accent ngày một phát triển và phổ biến trong thị trường. Thế hệ thứ 5 của mẫu sedan cỡ B chào sân từ tháng 4/2018 và đã trở thành cái tên dẫn đầu về doanh số trong dải sản phẩm của Hyundai, cũng như là top 3 xe bán chạy nhất Việt Nam hàng năm. Sau 6 năm, đã có tổng cộng hơn 115.000 xe Accent được giao đến tay khách hàng.

Hyundai Accent 2024 hoàn toàn mới đã ra mắt, giá từ 439 triệu đồng gây khó cho đối thủ.

Tiếp bước thành công đó, Hyundai Thành Công đã chính thức giới thiệu Accent thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới được sản xuất, lắp ráp ở Việt Nam, thay đổi toàn diện từ thiết kế, kích thước nội ngoại thất, trang bị tiện nghi, hệ thống an toàn, động cơ - hộp số…

Ngoại thất bề thế và cá tính hơn

So sánh với thế hệ trước, All New Accent dài hơn 95mm, rộng hơn 36mm, cao hơn 15mm. Cụ thể, xe sở hữu kích cỡ Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.535 x 1.765 x 1.485(mm). Chiều dài cơ sở 2.670mm, tăng thêm 70mm. Khoảng sáng gầm của xe ở mức 165mm. Những con số này mang đến cho All New Accent một không gian rộng rãi bậc nhất trong phân khúc.

Hyundai Accent thế hệ mới được áp dụng triết lý thiết kế "Sensuous Sportiness" mang phong cách fastback thể thao với phần trụ C được vuốt kéo dài với nắp cốp. Phần đầu xe ấn tượng với dải đèn LED định vị ban ngày được kéo dài ngang hết toàn bộ chiều rộng xe.

Hyundai Accent 2024 hoàn toàn mới đã ra mắt, giá từ 439 triệu đồng gây khó cho đối thủ.

Cụm đèn chiếu sáng full LED được đặt thấp nằm liền mạch với lưới tản nhiệt. Lưới tản nhiệt của xe cũng được thiết kế mở rộng, tăng diện tích lấy gió đồng thời giúp tạo nên vẻ bề thế, ấn tượng hơn cho Accent. Phần hông xe được dập nổi các đường gân tạo nên dáng vẻ thể thao, cơ bắp hơn. Mâm xe có kích thước lên tới 16 inch, tay nắm cửa của xe mạ Chrome.

Phần đuôi All New Accent cũng đem đến vẻ hiện đại thời thượng với dải đèn LED kéo dài hết chiều rộng tương tự phần đầu xe. Đèn lùi và báo rẽ được đặt ở vị trí tách biệt. Cản sau tạo hình hoa văn kim cương, tạo nên vẻ lịch lãm cho xe.

Hyundai Accent 2024 hoàn toàn mới đã ra mắt, giá từ 439 triệu đồng gây khó cho đối thủ.

Nội thất hiện đại và tinh tế

Nội thất của Accent mang phong cách tương tự như người anh em Elantra với thiết kế liền khối, hướng tới người lái với bảng điều khiển trực quan, dễ sử dụng kết hợp không gian rộng rãi cùng chất liệu chế tạo và trang bị công nghệ cao cấp.

Khu vực điều khiển trung tâm được bố trí theo chiều ngang, hợp lý và dễ sử dụng; đem đến một không gian khá thoáng với màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp camera lùi. Màn hình này hỗ trợ bản đồ độc quyền được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, tích hợp Android Auto/Apple Carplay không dây cùng với 6 loa chất lượng cao.

Hyundai Accent 2024 hoàn toàn mới đã ra mắt, giá từ 439 triệu đồng gây khó cho đối thủ.

Màn hình thông tin của xe là loại kĩ thuật số giống với Accent thế hệ hiện tại, có thể thay đổi chủ đề theo chế độ lái. Vô lăng Accent mới được bọc da cao cấp và tích hợp rất nhiều chức năng điều khiển rảnh tay, trên vô lăng tích hợp hệ thống điều khiển hành trình giúp tài xế nhàn chân hơn khi di chuyển trên đường cao tốc.

Hyundai Accent 2024 hoàn toàn mới đã ra mắt, giá từ 439 triệu đồng gây khó cho đối thủ.

Xe cũng được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng giúp việc vận hành xe trở nên thú vị, cũng như giúp tài xế chủ động hơn trong một số tình huống vượt xe hoặc đi đường đèo dốc. Ghế xe được bọc da, tích hợp quạt làm mát lưng ghế, được thiết kế ứng dụng vật liệu mới đảm bảo trọng lượng nhẹ nhưng vẫn chắc chắn, bền bỉ, hàng ghế sau có thể gập 60:40 giúp gia tăng không gian chứa đồ.

Các tiện nghi khác trên All New Accent có thể nhắc tới: như điều hòa tự động, cổng sạc Type-C cho hàng ghế trước - sau, sạc không dây chuẩn Qi, đèn pha tự động, cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình Cruise Control, cốp sau điều khiển thông minh, khởi động từ xa,... sẵn sàng đem đến cho bạn một chiếc xe đầy đủ những tiện nghi cao cấp hàng đầu phân khúc.

Hyundai Accent 2024 hoàn toàn mới đã ra mắt, giá từ 439 triệu đồng gây khó cho đối thủ.

Khả năng vận hành cải tiến

...

Hyundai Accent 2024 được trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L mới, cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144Nm. Khối động cơ này được trang bị kim phun kép, tích hợp hệ thống quản lí nhiệt thông minh, công nghệ cam thông minh CVVT cùng bơm nhiên liệu áp suất biến thiên.

Hyundai Accent 2024 hoàn toàn mới đã ra mắt, giá từ 439 triệu đồng gây khó cho đối thủ.

Buồng đốt của xe cũng được tối ưu cho tỉ số nén thích hợp, giúp chiếc xe đạt công suất cao mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Accent hoàn toàn mới có 2 lựa chọn hộp số: hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển.

Hộp số vô cấp iVT được cải tiến từ hộp số vô cấp CVT thông thường sẽ giúp khắc phục được các nhược điểm của CVT (phản hồi chậm, tiếng ồn, trượt của đai sắt) và vẫn duy trì được những đặc tính ưu việt của CVT (độ mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, linh hoạt trong phố). Lựa chọn thứ hai là hộp số sàn 6 cấp cho khả năng chuyển số nhẹ nhàng cùng tiết kiệm nhiên liệu tối đa, đem đến sự thú vị cho người lái.

Hyundai Accent 2024 hoàn toàn mới đã ra mắt, giá từ 439 triệu đồng gây khó cho đối thủ.

Hệ thống an toàn hàng đầu trong phân khúc

Hyundai Accent mới được ứng dụng hệ thống khung gầm mới với tỷ lệ 58,4% thép HSS (AHSS 28%, UHSS 11.3%, dập nóng 2.3%). Hệ thống khung gầm mới trên Accent 2024 giúp xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của hệ thống Global NCAP.

Hyundai Accent 2024 hoàn toàn mới đã ra mắt, giá từ 439 triệu đồng gây khó cho đối thủ.

All New Accent được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn tiêu chuẩn: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lí thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.

Bên cạnh đó, hệ thống an toàn thông SmartSense của Hyundai Motor cũng được trang bị trên Hyundai Accent mới, nhằm cạnh tranh với Honda City và Toyota Vios. Gói an toàn SmartSense trên All New Accent bao gồm:

- Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA;

- Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù BCA;

- Hệ thống cảnh báo, hỗ trợ giữ làn đường LFA và LKA;

- Hệ thống cảnh báo xe phía trước di chuyển LVDA;

- Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA;

- Hệ thống đèn tự động thông minh AHB;

- Hệ thống cảnh bảo mở cửa an toàn SEW;

- Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.

Hyundai Accent 2024 hoàn toàn mới đã ra mắt, giá từ 439 triệu đồng gây khó cho đối thủ.

Hyundai All New Accent được sản xuất và lắp ráp nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình số 2. Xe được phân phối tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản khác nhau và 7 tùy chọn màu sắc, đi kèm chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, với giá từ 439 - 569 triệu đồng.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: Báo VOV