Một người đuối nước mất tích khi lội qua sông để về nhà

Theo đó, vào trưa qua (15/8), ông Đinh H. (81 tuổi), trú tại thôn Làng Rin, xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi đi dự đám cưới của người thân tại thôn Gò Sim, xã Sơn Thủy. Sau khi dự đám cưới, đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, ông H. đi về và lội bộ qua sông Xà Lò, thuộc địa phận thôn Làng Lành, xã Sơn Thủy, không may bị nước cuốn trôi, mất tích.

Nước chảy xiết nên việc tìm kiếm khó khăn

Nhận được tin báo, UBND xã Sơn Thủy huy động các lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc, triển khai các biện pháp để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, tại khu vực này, nước chảy xiết, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Ông Đoàn Văn Danh, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy cho biết, đến chiều nay, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với tổ bảo vệ an ninh cơ sở, lực lượng dân quân và người dân sống dọc hai bên khu vực sông Xà Lò mở rộng khu vực để tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng chia làm nhiều mũi tìm kiếm dưới nước và ven bờ

Theo ông Đoàn Văn Danh, khu vực này là qua sông Xà Lò, nối 2 xã Sơn Hải và Sơn Trung cũ. Do chưa có cầu nên để tiết kiệm thời gian người dân hai bên bờ sông thường di chuyển qua lại bằng thuyền vào mùa nước lớn và lội bộ vào mùa nước cạn, vì vậy nguy cơ tai nạn đuối nước luôn rình rập.

Người dân ngồi đợi thông tin tìm kiếm nạn nhân

Để qua lại hai bên bờ sông, người dân phải di chuyển gần 20km ra đến trung tâm xã Sơn Hà rồi mới vòng lại. Do vậy, bà con thường chọn cách di chuyển bằng đò hoặc lội bộ qua đoạn sông này, rất nguy hiểm. Trước đây, UBND huyện Sơn Hà cũ đã làm đề án trình cấp thẩm quyền đầu tư cây cầu.

Hiện, địa phương tiếp tục kiến nghị làm cây cầu khu vực này để người dân qua lại thuận lợi.

