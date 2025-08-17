Chân dung 2 ông trùm đường dây cờ bạc vừa bị Công an TP HCM bắt

Vừa qua, Công an TP HCM đã bắt Nguyễn Tấn Nguyên (SN 1981) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1981) do cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến.

Các đối tượng được xác định câu kết, mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài, sau đó phân chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.

Nguyễn Thanh Nhã bị Công an TP HCM bắt giữ

Ngoài ra, Công an TP HCM cũng đã khởi tố 82 người khác về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Trong vụ án, 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỷ đồng, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác bị thu giữ.

Nguyễn Tấn Nguyên

Trong chuyên án đặc biệt này, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh triệt phá.

Những người trong đường dây đánh bạc hơn 20.000 tỉ

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày 23-7, hơn 300 trinh sát đồng loạt triển khai nhiều mũi tấn công tại nhiều tỉnh, thành phố. Các tổ công tác khống chế, bắt giữ 139 đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và người dân.

Hai đối tượng cầm đầu khai đến ngày bị bắt đường dây này hoạt động hơn 7 tháng, tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỉ đồng.

Thành ủy TP HCM khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn này thể hiện rõ bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao độ của lực lượng Công an TP HCM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên trì bám sát đối tượng, xử lý tình huống nghiệp vụ chính xác, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả cho toàn bộ quá trình phá án.

Đây không chỉ là chiến công xuất sắc chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân mà còn khẳng định quyết tâm của Công an TP HCM trong việc kiên quyết tấn công, triệt xóa tội phạm công nghệ cao, tội phạm đánh bạc, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Công an TP HCM sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lợi dụng không gian mạng, nhằm giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

