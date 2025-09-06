Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, giật cấp 10, có vào nước ta?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ, tâm bão ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc - 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 15 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7 trên Biển Đông



Đến 16 giờ ngày 7-9, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Tâm bão ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc - 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm được xác định trong khoảng vĩ tuyến 17,0-22,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 112,0-117,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Bão số 7 đổ bộ vào đâu?

Đến 4 giờ ngày 8-9, bão tiếp tục hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ và mạnh thêm. Tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc - 112,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ 110,0-116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông.

Trong 48-72 giờ tới, bão có xu hướng suy yếu dần khi tiến vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đến chiều 9-9, bão di chuyển theo hướng Tây, đi sâu vào tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6.

Ảnh hưởng trên biển, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao gặp gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và dông.

Dự báo sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão số 7 sẽ suy yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó sẽ trôi theo hướng Tây, về phía nước ta.

Do đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khả năng khoảng từ chiều và đêm ngày 9 đến 11-9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Tác giả: Thuỳ Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động