Hoàng Ngọc Như đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Tối 25/10/2025, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 đã diễn ra tại Khu đô thị Hanaka, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả chung cuộc, Hoàng Ngọc Như, người đẹp đến từ Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, đã xuất sắc đăng quang, trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá.

Đêm chung kết toàn quốc với chủ đề “Thanh xuân rực rỡ” được dẫn dắt bởi MC Nguyên Khang, MC Phương Uyên và Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Trương Thị Ngọc Lan, quy tụ 28 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho các trường đại học trên khắp cả nước.

28 thí sinh xuất hiện tại đêm chung kết.

Theo Tổng đạo diễn Trần Tú, cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp toàn diện – từ tri thức, trí tuệ, tinh thần đến thể chất và nhan sắc – đồng thời lan tỏa giá trị của thanh xuân, cống hiến và khát vọng tri thức của thế hệ trẻ Việt Nam ra thế giới.

Ban giám khảo đêm chung kết quy tụ nhiều gương mặt uy tín trong các lĩnh vực như: Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn, Nhà sử học Dương Trung Quốc, Đại tá Nguyễn Thị Mai Thao – Phó Giám đốc Truyền hình Công an Nhân dân; GS.TS nhân trắc học Mai Văn Hưng, NSND Trọng Trinh, NSND Vi Hoa, NSƯT Hoàng Loan, NSƯT Hà Thu Hương, CEO Xuân Hương.

Đồng hành cùng thí sinh là các mentor nổi tiếng gồm: Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Siêu mẫu Hà Anh – Phó Trưởng ban giám khảo kiêm host của chương trình.

Đêm thi được đầu tư công phu với các phần trình diễn trang phục truyền thống, áo tắm, dạ hội và ứng xử. Hàng chục nghìn khán giả đã theo dõi trực tiếp và hàng trăm nghìn lượt xem trực tuyến trên các nền tảng Facebook, YouTube và TikTok của Hoa hậu Sinh viên Việt Nam.

Các thí sinh trong trang phục truyền thống.

Mở màn chương trình, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang xuất hiện rạng rỡ dẫn đầu Top 28 thí sinh trong tiết mục đồng diễn khoẻ khoắn, trình diễn bộ sưu tập “Born To Shine” của NTK Thiên Cẩm.

Tiếp nối là phần thi Trang phục Truyền thống với các thiết kế lấy cảm hứng từ áo yếm Kinh Bắc – Bắc Ninh trong bộ sưu tập “Em ơi em à” của NTK Cao Minh Tiến. Trên sân khấu, các nhóm thí sinh lần lượt khoe sắc với những gam màu đặc trưng: xanh thanh khiết tượng trưng cho khát vọng tuổi trẻ, vàng ấm áp gợi niềm kiêu hãnh Việt và đỏ truyền thống tôn vinh tình yêu cùng bản lĩnh phụ nữ Việt Nam.

Sau phần thi trang phục truyền thống, 28 thí sinh tiếp tục đồng diễn trong trang phục áo tắm, thể hiện vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động, hiện đại và tinh thần dám khác biệt – dám tỏa sáng.

Từ 28 thí sinh, ban giám khảo đã chọn ra Top 20, sau đó là Top 10 và cuối cùng là Top 5 gồm: Trần Thị Thu Hiền (ĐH Văn Lang), Hoàng Ngọc Như (ĐH Công nghiệp TP.HCM), Nguyễn Thị Kiều Anh (ĐH Công nghiệp Hà Nội), Vũ Hồng Hạnh (ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) và Nguyễn Phương Anh (ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương).

Các thí sinh nóng bỏng với bikini.

Hoàng Ngọc Như đăng quang.

Phần thi ứng xử mang chủ đề “Happy Việt Nam”, trong đó mỗi thí sinh lựa chọn một màu sắc tương ứng với nhóm ảnh thể hiện góc nhìn về hạnh phúc. Hoàng Ngọc Như chọn màu vàng với chủ đề “Niềm vui lao động” và có phần trả lời đầy cảm xúc:

“Trên thế giới có rất nhiều quốc gia khác nhau nhưng có một số ít được gọi là quốc gia hạnh phúc và theo Ngọc Như, một đất nước hạnh phúc không chỉ là nơi con người được sống trong hòa bình, ấm no, tự do và yêu thương, bởi hạnh phúc của một quốc gia bắt đầu từ hạnh phúc của một con người. Và ngay từ khoảnh khắc này, Ngọc Như cảm thấy thật may mắn khi mở ra được 6 bức ảnh, 6 lát cắt bình thường nhưng lại đong đầy cảm xúc.

Đến với bức ảnh đầu tiên là “Hạnh Phúc Mùa Vàng”, em nhận thấy rằng ánh mắt của người mẹ lấp lánh niềm vui, trên lưng là gùi lúa vàng, trước ngực là đứa con thơ – một hạnh phúc giản dị nhưng thật lớn lao. Đến với bức ảnh thứ hai “Rộn Rã Lối Về”, đó là dư vị của hạnh phúc sau một ngày dài lao động. Những nụ cười rộn rã, những ánh mắt đồng điệu khiến em cũng cảm thấy lòng mình ấm áp.

Và đến với bức hình thứ ba là “Mùa Hoa Súng Quê Em” đưa ta về miền Tây sông nước, những cô gái đang miệt mài bên những bông hoa, và đôi khi hạnh phúc chỉ là được làm những công việc mà mình yêu thích. Đến với bức hình thứ tư là tinh thần lạc quan, yêu đời – ta có thể thấy hình ảnh một ông cụ khiếm khuyết, ông ấy đan một chiếc giỏ bằng tất cả niềm đam mê.

Đến với bức hình thứ năm là “Nụ Cười Của Ngoại”, nụ cười rực rỡ, ánh mắt long lanh như những người ở tuổi 20, trên vai là buồng dừa nước nặng trĩu nhưng trong tim lại là niềm hạnh phúc trào dâng. Và cuối cùng là bức ảnh khoảnh khắc vui vẻ, nơi Tây Nguyên đại ngàn là hình ảnh một ông cụ đang truyền dạy văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Đây là một niềm hạnh phúc, một niềm tự hào khi truyền thống văn hóa dân tộc được kết nối.

Kính thưa quý vị, dù là miền núi hay miền xuôi, dù là đồng bằng hay sông nước thì bất cứ nơi nào trên mảnh đất này, em cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thành từ chính con người Việt Nam. Bởi hạnh phúc không nằm đâu xa, nó nằm trong ánh mắt, nụ cười và trong từng hơi thở của cuộc sống này".

Với phần thi ứng xử thuyết phục và màn trình diễn nổi bật, Hoàng Ngọc Như đã vượt qua 27 thí sinh còn lại để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Thị Thu Hiền (ĐH Văn Lang), Á hậu 2 là Nguyễn Thị Kiều Anh (ĐH Công nghiệp Hà Nội), trong khi Đồng Á hậu 3 được trao cho Vũ Hồng Hạnh (ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) và Nguyễn Phương Anh (ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương).

Top 5 cuộc thi.

Tân hoa hậu cao 1m72, số đo 80-60-89, là sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Chia sẻ sau đăng quang, Hoàng Ngọc Như xúc động nói:

“Điểm đặc biệt của tôi là năng lượng tích cực và một trái tim biết lắng nghe. Tôi lớn lên trong một gia đình không quá khá giả nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Chính từ sự ấm áp ấy, tôi học được cách kiên cường, biết ơn và trân trọng từng cơ hội trong cuộc sống".

Cùng với vương miện “Kỳ Sắc Thanh Tâm”, tân hoa hậu nhận phần thưởng trị giá 200 triệu đồng cùng nhiều quà tặng khác. Á hậu 1 nhận 150 triệu đồng, Á hậu 2 nhận 100 triệu đồng và mỗi Á hậu 3 nhận 50 triệu đồng.

Không chỉ là đêm tôn vinh sắc đẹp, ban tổ chức cuộc thi - Công ty Cổ phần Tập đoàn FCF còn lan tỏa tinh thần nhân ái khi toàn bộ hơn 1,4 tỷ đồng quyên góp từ các mạnh thường quân và 200 triệu đồng tiền bán vé đã được trao cho Mặt trận Tổ quốc và Tỉnh đoàn Bắc Ninh, nhằm hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ.

Đêm chung kết còn trở nên bùng nổ với sự góp mặt của danh ca Ngọc Sơn cùng dàn nghệ sĩ hàng đầu như Thanh Lam, Đan Trường, Tùng Dương và Phương Mỹ Chi, mang đến một bữa tiệc âm nhạc thăng hoa và tràn đầy năng lượng.

Các giải thưởng phụ - Người đẹp Truyền thông: Trần Bảo Anh (ĐH Ngoại thương) - Người đẹp được yêu thích nhất: Trần Tuệ Hân (Học viện Tài chính) - Người đẹp Du lịch: Trần Tuệ Hân (Học viện Tài chính) - Người đẹp Hình thể: Bùi Thị Khánh Hòa (ĐH Phương Đông) - Người đẹp Môi trường: Tống Ngọc Anh (Học viện Ngoại giao) - Người đẹp Tri thức: Trần Bảo Anh (ĐH Ngoại thương) - Người đẹp Thời trang: Vương Thị Thùy Trang (ĐH Điện lực) - Gương mặt khả ái: Vũ Hồng Hạnh (ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) - Nụ cười đẹp nhất: Trần Thị Thu Hiền (ĐH Văn Lang) - Làn da đẹp nhất: Hoàng Ngọc Như (ĐH Công nghiệp TP.HCM) - Người đẹp Tài năng: Nguyễn Phương Anh (ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW) - Người đẹp Nhân ái: Nguyễn Hồng Vân (ĐH Kinh tế – Kỹ thuật CN Hà Nội)

