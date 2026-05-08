HLV Phan Như Thuật ra mắt ở trận gặp Thể Công - Viettel

HLV Phan Như Thuật được CLB Hà Tĩnh đăng ký thành công



CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (CLB Hà Tĩnh) đã đăng ký thành công chức danh HLV trưởng cho cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An Phan Như Thuật. Như Thuật thế chỗ HLV Nguyễn Công Mạnh.

HLV Công Mạnh bị sa thải sau vòng 21 V-League. CLB Hà Tĩnh bắt tay vào chuẩn bị cho mùa giải tới. Người được chọn là Như Thuật, HLV sinh năm 1984, tốt nghiệp bằng HLV loại Pro.

VPF thông báo HLV Phan Như Thuật chính thức làm nhiệm vụ ở vòng 22. Anh có trận ra mắt gặp Thể Công - Viettel, đội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026.

Tân HLV Như Thuật sát cánh cùng hai trợ lý là Trần Đức Toản và Phan Tiến Hoài. Trong khi đó, trợ lý Nguyễn Thanh Thế sẽ thôi làm nhiệm vụ ở CLB Hà Tĩnh từ trước vòng đấu này.

Nhận lời làm lái trưởng ở Hà Tĩnh, cựu tiền vệ Như Thuật coi như bước ra biển lớn. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên HLV 42 tuổi dẫn dắt một đội bóng khác Sông Lam Nghệ An.

Trước đó vào năm 2023, Như Thuật làm tạm quyền ở Sông Lam Nghệ An thay cho cựu trung vệ Nguyễn Huy Hoàng. Đến mùa 2024-2025, anh lại lên thay HLV Phạm Anh Tuấn. Sau đó anh tham gia khóa đào tạo HLV bằng Pro do VFF và AFC phối hợp tổ chức ở Việt Nam.

Tháng 4-2026, Như Thuật suýt nữa làm trợ lý cho HLV Trần Minh Chiến ở CLB Đà Nẵng. Tuy nhiên vào phút chót, CLB Đà Nẵng giữ lại HLV Lê Đức Tuấn nên thương vụ không thành.

Như Thuật sẽ dẫn dắt CLB Hà Tĩnh chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Hiện tại đội đứng thứ 9 với 24 điểm, cách nhóm nguy hiểm 10 điểm khi giải còn 5 vòng nữa là kết thúc.

Tác giả: QUANG THỊNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ