Cựu HLV trưởng SLNA dẫn dắt Hà Tĩnh

HLV Phan Như Thuật nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm dẫn dắt Hà Tĩnh kể từ vòng 22 V.League 2025/26 - Ảnh: Minh Tuấn

Theo nguồn tin của Bongdaplus, HLV Phan Như Thuật đã đạt được thỏa thuận về dẫn dắt CLB Hà Tĩnh kể từ vòng 22 V.League 2025/26. Được biết, vị chiến lược gia sinh năm 1984 sẽ ra mắt toàn đội ngay trong buổi tập chiều nay (4/5). Bản hợp đồng giữa HLV Như Thuật và Hà Tĩnh cũng sẽ sớm được đội bóng núi Hồng công bố rộng rãi trên truyền thông.

Trước đó, CLB Hà Tĩnh quyết định nói lời chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh sau trận hòa 0-0 trên sân của PVF-CAND ở vòng 21. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đội bóng núi Hồng đang trải qua giai đoạn khủng hoảng về lối chơi, đặc biệt là sự bế tắc của hàng công xuyên suốt mùa giải 2025/26. Hà Tĩnh trình diễn lối chơi khá nghèo nàn và đang là đội bóng có hàng công yếu nhất giải với vỏn vẹn 12 bàn kể từ đầu giải.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng khi bắt đầu nhiệm kỳ, HLV Công Mạnh không thể giúp đội bóng duy trì sự ổn định cần thiết. Sau 21 vòng đấu, Hà Tĩnh có 6 chiến thắng, 6 trận hòa và phải nhận tới 9 thất bại. Với 24 điểm trong tay, Hà Tĩnh đứng thứ 9 và gần như đã trụ hạng sớm. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là kết quả không tương xứng với những đầu tư từ đầu mùa giải của đội bóng này.

Sau khi chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh, Hà Tĩnh đã mời HLV Nguyễn Thành Công trở lại ghế nóng. Dù vậy, nhà cầm quân sinh năm 1977 đã “khước từ” cơ hội tái ngộ đội bóng cũ. Sau khi cân nhắc, lãnh đạo đội bóng núi Hồng quyết định đặt niềm tin vào HLV Phan Như Thuật – cựu “thuyền trưởng” của SLNA. Đây được xem là sự lựa chọn phù hợp nhất đặt trong bối cảnh của Hà Tĩnh thời điểm hiện tại.

... HLV Như Thuật được kỳ vọng sẽ giúp Hà Tĩnh thi đấu khởi sắc hơn trong thời gian tới

HLV Phan Như Thuật từng có 2 giai đoạn dẫn dắt SLNA. Năm 2023, cựu tiền vệ sinh năm 1984 đã được SLNA bổ nhiệm HLV trưởng thay thế cho HLV Nguyễn Huy Hoàng dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ từ vòng 11 V.League 2023. Đến V.League 2023/24 ông rời ghế nhường chỗ cho HLV Phạm Anh Tuấn.

Sau đó, HLV Phan Như Thuật trở lại vào tháng 11/2024 và tiếp tục chia tay SLNA sau vòng 5 V.League 2025/26. Dấu ấn lớn nhất của ông là giúp SLNA trụ hạng và vào tới Chung kết Cúp Quốc gia 2024/25.

Sau khi chia tay SLNA, HLV Như Thuật có thời gian ngắn làm trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công ở PVF-CAND. Bên cạnh đó, nhà cầm quân 42 tuổi cũng nhiều lần đóng vai trò trợ lý cho HLV Đinh Hồng Vinh ở U23 Việt Nam và HLV Kim Sang Sik tại ĐT Việt Nam. Hiện tại, HLV Như Thuật đã có chứng chỉ bằng HLV Pro.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn