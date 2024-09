Hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn, thiếu niên 14 tuổi bị đâm tử vong

Ngày 11/9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an thành phố Bảo Lộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một thiếu niên 14 tuổi bị đâm tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều 10/9, do mâu thuẫn với một người ở tại thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), Dương Thái Huy, 21 tuổi, ở huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) rủ thêm 2 thiếu niên khác đăng tin trên mạng xã hội Facebook hẹn gặp đối phương để giải quyết.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường gây án

...



Đến 18h50 cùng ngày, nhóm của Dương Thái Huy gặp 3 người thuộc nhóm đối phương tại đường Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Bảo Lộc. Hai bên vừa gặp đã xảy ra cự cãi, xô xát. Tại đây, Dương Thái Huy đã dùng dao nhọn đâm vào bụng Trương Quang H., 14 tuổi, ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm. Sau khi gây án, Dương Thái Huy cùng nhóm người của mình trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân Trương Quang H. bị thương nặng được 2 người trong nhóm đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Ngay khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: CTV Thái Long

Nguồn tin: Báo VOV