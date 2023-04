Hai phụ nữ thương vong sau cú va chạm với xe tải

Ngày 17/4, nguồn tin từ Đội CSGT huyện Đức Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo đó, vào khoảng 7h40 sáng cùng ngày, tại km 362 + 600 quốc lộ 15A (thuộc địa phận tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ), xe tải mang BKS 37H-011.26 do anh Hồ Văn Tiến (trú xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng từ xã Tùng Ảnh về ngã tư Bà Viên đã va chạm với xe máy di chuyển cùng chiều do bà N.T.L. (53 tuổi), chở theo bà L.T.H. (56 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Cú va chạm khiến bà N.T. L. tử vong tại chỗ còn bà L.T.H. bị thương nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hất văng vào lề đường và hư hỏng nặng.



Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

