Hà Tĩnh: Va chạm với ô tô, nam sinh đi xe máy tử vong tại chỗ

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 13/4, xe ô tô mang BKS 38A - 169.93 (chưa rõ danh tính người lái) đang rẽ sang đường. Cùng lúc đó, xe máy BKS 38K1-663.57 (chưa rõ người cầm lái) chạy ngược chiều từ hướng Quốc lộ 1A ngược về hướng phía Tây tông vào xe ô tô.

Hiện trường vụ tại nạn (Ảnh cắt ra từ clip)



Cú tông mạnh khiến em K. ngồi xe mô tô (trú tại xã Kỳ Hoa) tử vong tại chỗ; 1 em khác bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Cú va chạm mạnh khiến một nam sinh tử vong tại chỗ

Tác giả: LH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn