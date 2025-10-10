Thiếu tướng Trần Đức Thuận làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 10-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ công bố, trao nghị quyết về công tác cán bộ đối với chức danh Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Theo nghị quyết số 1861, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, ở mỗi cương vị công tác, Thiếu tướng Trần Đức Thuận đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện được trình độ chuyên môn, năng lực và bản lĩnh chính trị.

Việc Thiếu tướng Trần Đức Thuận được phê chuẩn giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những nỗ lực, phấn đấu trong thời gian qua.

Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Thiếu tướng Trần Đức Thuận tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, kinh nghiệm công tác, đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận khẳng định trên cương vị mới sẽ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Quốc hội.

Luôn đề cao trách nhiệm và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn đoàn kết, thống nhất vì sự nghiệp phát triển chung của Quốc hội, của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại…

Thiếu tướng Trần Đức Thuận sinh năm 1968, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn thạc sĩ luật. Trước khi được bổ nhiệm, ông Thuận là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An. Hiện Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới làm chủ nhiệm. Cùng với Thiếu tướng Trần Đức Thuận, Ủy ban còn có 5 phó chủ nhiệm khác là Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, ông Đôn Tuấn Phong và ông Nguyễn Mạnh Tiến.

