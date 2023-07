Hai cựu giảng viên hầu tòa vụ lộ đề môn sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bà Phạm Thị My tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng nay 14-7, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lộ đề môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trong vụ án này, bà Phạm Thị My (60 tuổi) và ông Bùi Văn Sâm (74 tuổi), cùng là cựu giảng viên khoa sinh học, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, hầu tòa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó phiên tòa dự kiến mở ngày 29-6, tuy nhiên hoãn do thời gian này trùng với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, một số giáo viên là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải tham gia coi thi.

Tại phiên tòa hôm nay, chỉ có bốn nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt. Hội đồng xét xử cho biết một số người vắng mặt nhưng không công bố là những người nào.

Đại diện viện kiểm sát và các bị cáo, luật sư bào chữa không có ý kiến gì về sự vắng mặt của những người này vì đã có lời khai trong giai đoạn điều tra.

Chủ tọa Nguyễn Đình Tiến quyết định tiếp tục xét xử.

Ông Bùi Văn Sâm tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG



Theo cáo trạng, ông Sâm là tổ trưởng và bà My là tổ phó - được phân công tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và hội đồng ra đề thi môn sinh học.

Do hai người tham gia tổ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và hội đồng ra đề các năm 2019, 2020 nên biết được phần mềm rút câu hỏi không ngẫu nhiên.

Năm 2021, bà My và ông Sâm lợi dụng việc được giao đưa tài liệu về nhà biên soạn thành câu hỏi, sau đó sắp xếp vào các vị trí để được rút ra làm nguồn đề thi chính thức, đồng thời định hướng chọn các tổ hợp câu hỏi do mình biên soạn để xây dựng thành đề thi chính thức.

Cả hai còn dùng câu hỏi trên làm tài liệu ôn thi cho 8 học sinh có mối quan hệ họ hàng, thân quen.

Những học sinh này đến từ các trường THPT Yên Hòa, Chuyên Khoa học tự nhiên, Chuyên Hà Nội Amsterdam, Kim Liên, Thăng Long (Hà Nội), Trường chuyên Chu Văn An (tỉnh Lạng Sơn) và Trường chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Cơ quan tố tụng xác định đề thi chính thức kỳ thi THPT năm 2021 giống với các câu hỏi do hai bị cáo soạn thảo, biên tập từ 70% - 95%.

Quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận một số yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn sinh học.

Tháng 8-2021, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo kiểm tra, lập tổ công tác xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan.

Sau khi xác minh, ngày 10-6-2022, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố hai cựu giáo viên Bùi Văn Sâm và Phạm Thị My.

