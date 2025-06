Hà Tĩnh yêu cầu bảo đảm chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động thông suốt

Ngày 13/6 thông tin từ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ký văn bản về việc chỉ đạo chuẩn bị tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động các cơ quan cấp xã mới.

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành thử nghiệm chính quyền cấp xã mới từ ngày 16/6-28/6/2025 phù hợp tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu:

Các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chủ động rà soát, cập nhật chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (mới) thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện nay chỉ còn 69 đơn vị hành chính cấp xã gồm 60 xã, 9 phường,

giảm 140 đơn vị cấp xã so với trước đây



Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân. Chủ động thường xuyên cung cấp thông tin chính thống định hướng dư luận về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đấu tranh phản bác và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin xuyên tạc, sai sự thật về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu các quyết định về thành lập mới, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức Đảng trực thuộc xã, phường mới đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức cơ quan, đơn vị theo quy định. Tham mưu các quyết định chỉ định công tác nhân sự theo thẩm quyền phân cấp cán bộ.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng quy chế làm việc, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để vận hành bộ máy các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (mới);

Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, nắm tình hình việc tổ chức, sắp xếp bộ máy các cơ quan tư pháp, công an, quân sự... trong hệ thống chính trị cấp xã (mới); kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình tổ chức vận hành thử nghiệm.

... Rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để để vận hành thử nghiệm, bảo đảm chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động thông suốt kể từ ngày 1/7/2025.



Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, số hóa tài liệu; chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc vận hành thông suốt hoạt động của các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (mới).

Đối với Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết để HĐND cấp xã (mới) hoạt động đúng quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Phối hợp chỉ đạo, xây dựng quy trình làm việc cho HĐND cấp xã (mới), quy chế phối hợp giữa HĐND - UBND - ủy ban MTTQ; xây dựng chương trình công tác; kế hoạch tổ chức các kỳ họp, tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND cấp xã; quyết định số lượng và thành viên các ban HĐND; nội quy kỳ họp; quy chế hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND... bảo đảm đồng bộ với quá trình vận hành thử nghiệm các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp xã.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị và triển khai vận hành thử nghiệm hoạt động của HĐND cấp xã sau sắp xếp, kịp thời phát hiện và xử lý các khó khăn, vướng mắc, góp phần bảo đảm ổn định tổ chức và hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong giai đoạn chuyển tiếp.

Đối với Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động hướng dẫn UBND huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường (mới) rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành thử nghiệm chính quyền cấp xã (mới) bắt đầu kể từ ngày 16/6/2025 đến 28/6/2025 phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm nghiên cứu, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh hợp lý, bảo đảm chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động thông suốt kể từ ngày 1/7/2025, đồng thời không làm gián đoạn xử lý công việc của chính quyền cấp huyện, cấp xã hiện nay…

