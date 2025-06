Thanh tra “việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Thượng tá Phan Ngọc Tố, Chánh Thanh tra Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị



Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Đức - Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh, Thanh tra viên chính, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 08/QĐ-TTr ngày 30/5/2025 của Chánh Thanh tra Công an tỉnh “về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng” đối với 04 sở gồm: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra cũng như dự kiến lịch làm việc với các đơn vị là đối tượng thanh tra để Hội nghị cùng trao đổi, thảo luận thống nhất thực hiện.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Đức - Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh, Thanh tra viên chính, Trưởng Đoàn thanh tra, công bố toàn văn Quyết định thanh tra



Hội nghị cũng đã nghe Chánh Thanh tra Công an tỉnh thông tin về cuộc thanh tra. Đây là chuyên đề diện rộng do Bộ Công an chỉ đạo, Thanh tra Bộ Công an trực tiếp thanh tra đối với 03 cơ quan, đơn vị là: Bộ Xây dựng, Bảo Hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, đối với các đơn vị, địa phương còn lại giao Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm thanh tra.

Trước đó, Chánh Thanh tra Công an tỉnh cũng đã ban hành Quyết định thanh tra chuyên đề này đối với 05 phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh, gồm: (1) Phòng An ninh chính trị nội bộ; (2) Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; (3) Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến; (4) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; (5) Phòng Kỹ thuật hình sự.

...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chánh Thanh tra Công an tỉnh đã thông tin chung về thực trạng và tình hình việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được thanh tra chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra, báo cáo đầy đủ, trung thực việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại cơ quan, đơn vị mình; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra; phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình tiến hành thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Về phía Đoàn thanh tra, đồng chí Chánh Thanh tra yêu cầu từng thành viên Đoàn thanh tra phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra một cách khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra, trong quá trình làm việc phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong theo điều lệnh Công an nhân dân, không được tự ý mở rộng phạm vi, nội dung thanh tra đã được phê duyệt.

Đồng chí Chánh Thanh tra Công an tỉnh trực tiếp giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra, trong đó tập trung giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; việc chấp hành quy định của pháp luật, việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo.

Kết thúc thanh tra, đồng chí Chánh Thanh tra Công an tỉnh sẽ báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, tham mưu đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; đồng thời, chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

